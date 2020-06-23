疫情下大陸企業家財富大增 「拼多多」董事長身家翻倍

胡潤研究院23日發布報告，過去四個月在新冠疫情當中，全球百強企業家中財富增長最快的前五名均來自大陸，當中以拼多多董事長黃崢的身家增長最快，幾乎翻倍至人民幣2,500億元，相當於過去四個月平均每天增人民幣10億元。

至於大陸首富，則仍由騰訊控股主席馬化騰以人民幣3,200億元的財富蟬聯，阿里巴巴創辦人馬雲則以人民幣3,050億元屈居其後；黃崢排名由第九名躍升至第三。

路透報導，胡潤研究院發表的「疫情四個月後全球企業家財富變化特別報告」（Wealth Impact 4mths after Covid-19 Outbreak），研究胡潤全球富豪榜上的企業家，在截至今年5月31日的四個月內的財富變化，期間全球百強企業家中有60%的企業家財富增長或保持不變，40%的企業家財富減少。

胡潤百富董事長胡潤表示，在疫情爆發的頭兩個月，全球百強企業家的大量財富蒸發，但在疫情爆發後的第二個兩個月，三分之二的企業家財富出現V型復蘇，這提醒大家，永遠不能低估了這些全球最厲害的超級財富創造者。

在過去四個月間財富增加最多的頭五位分別為黃崢、海天味業的龐康、邁瑞的徐航、新希望的劉永好家族，和海底撈的張勇、舒萍夫婦。

至於亞馬遜的貝佐斯過去四個月財富增加最多，增加了人民幣1,500億，相當於一個李嘉誠的財富，達到人民幣1.1兆，繼續為全球首富，大陸首富馬化騰在全球排名22。

至於兩名香港富豪、恒基地產創辦人李兆基，及長和資深顧問李嘉誠，均以人民幣1,650億元的身家排行全球富豪榜中43位。

胡润表示，新冠疫情以来最大的两个赢家是电商亚马逊的贝佐斯和拼多多的黄峥，他们的财富分别增长了人民币1,500亿和1,240亿，几乎都来自过去两个月。

另一個大贏家是視訊會議軟體Zoom的袁征，他的財富從1月的人民幣300多億增長到現在的人民幣900多億元，排名升至150名，而四個月前他只排在全球第555位。

胡潤指出，透過這四個月，全球最成功的企業家們，拉大了和其他企業家的財富差距。