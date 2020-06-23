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兩度降評 惠譽：香港漸融入內地治理體系

世界日報 / 香港特派員李春／香港23日電

國際評級機構惠譽自去年9月起兩度下調香港主權評級，惠譽評級董事稱顯示香港逐步融入中國內地治理體系，已計及「港版國安法」立法的風險。

惠譽評級亞太區主權評級高級董事費安德說，自去年9月起兩度下調香港主權評級，主要反映中港日益頻繁的經濟、財政及社會政治聯繫，現時兩地評級只差一級，顯示香港逐步融入中國治理體系。

他認為，目前對香港採取的評級及展望，已經計及「港版國安法」立法的風險及香港的潛在改變，亦已考慮美國的回應。如果國安法立法後，中期影響到國際和香港本地投資者對營商環境的信心，或會影響評級，但目前不同人士對法案提出的意見有正有反，現時評論會否下調評級言之過早。

費安德又稱，只要香港在宏觀制度上保持高度自治，包括聯繫匯率制度不變、獨立運作貨幣，以及金融管理體系等，足可維持中港兩地的一級差異。

惠譽在早前發表的報告說，新冠肺炎疫情打擊香港經濟，導致經濟活動萎縮、失業率上升，香港政府因而推出具規模的財政措施，但同時反政府示威活動對商業環境和政治穩定造成影響，將加劇香港負面評級展望。

不過，中國證監會副主席方星海昨在「2020財新夏季峰會」上指出，香港國際金融中心的地位非常穩固，在不確定性增加的同時，香港的國際金融中心地位可能還會更進一步加強，中國證監會對香港國際金融中心的前景充滿信心。

提到中概股在香港二次上市的現象，方星海指出，中概股的「回歸」也說明市場看好香港國際金融中心的發展。

香港 港版國安法 金融中心

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