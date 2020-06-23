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小龍蝦大跌價 大陸養殖戶爆棄養潮
小龍蝦是大陸餐桌上最受歡迎的美食之一，但由於供過於求近期價格大跌，由去年每公斤約人民幣30至36元，暴跌到現在最低只有人民幣8元（新台幣34元），導致不少小龍蝦養殖戶紛紛棄養，一度被炒作的蝦苗市場也連帶受到影響，許多人索性改種水稻。
星島網報導，根據中國水產養殖網監測數據顯示，大陸全國小龍蝦市價自5月起就出現不同程度下滑，其中在湖北、江蘇、上海等地水產市場，價格更比去年同期跌了一半。另，在湖北荊州、潛州等主要產地，還有商販直接在路邊叫賣小龍蝦，民眾最便宜人民幣8元就能買到1公斤龍蝦。
大跌價下，不少養殖戶收不回成本，因此部分人選擇直接棄養，更提早20天為水稻插秧，雖然當地政府及商界試圖緩和情況，例如將小龍蝦製成冷凍蝦或其他食品，或在電商直播叫賣，但仍無濟於事。
加上加工廠產能不足以承受今年供給的全部小龍蝦，部分甚至趁機壓價，更加促使養殖戶的棄養潮，連帶使得曾經炒作熱度高的蝦苗市場也徹底崩盤。
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