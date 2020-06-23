汽車雙積分 未來3年比率修正

中國工業和信息化部、財政部等五部門22日發佈了修改後的汽車行業「雙積分」政策。「雙積分」政策的實質是通過建立積分交易機制，形成促進節能與新能源汽車協調發展的市場化機制。

中新社報導，「雙積分」管理辦法於2017年9月實施，通過2次積分交易，汽車企業普遍加大研發投入，加快車型投放，產品性能質量穩步提升，但也存在技術標準亟需更新、企業在燃油汽車節能技術方面投入不够、積分交易市場供需不平衡等問題。

「雙積分」政策此次修改明確了2021-2023年新能源汽車積分比率要求，分別為14%、16%、18%。

按照該比率要求，基本能够保障實現「到2025年乘用車新車平均燃料消耗量達到百公里4升、新能源汽車產銷佔比達到汽車總量20%」的規劃目標。

2019年，中國新能源乘用車銷售106萬輛，連續5年位居世界首位；行業平均油耗實際值達到百公里5.5升，較2016年下降10%以上。

新冠肺炎疫情給汽車產業發展帶來了不利影響，尤其是對2020年的積分合規造成影響，如積分價格會有提升，需要購買積分實現合規企業的資金成本會有增加等。

考慮到上述情況，此次修改新增了可以根據汽車行業發展情況決定延長抵償期限等規定，後續將根據疫情影響情況，研究提出有關調整政策。