首家智能鎖鮮枸杞技術 寧夏上線

中國大陸首家智能化鎖鮮枸杞生產線22日在寧夏投產，該生產線的上線標誌著寧夏600多年的枸杞製乾模式迎來了全新科技—鎖鮮枸杞技術。

中新社報導，鎖鮮枸杞技術自2013年開始，前期經過實驗室上百次小試驗、小設備的研究，從研發、中試、產業化，歷經8年時間，到今年順利完成鎖鮮枸杞車間標準化建設和智能化設備引進，現已調試完畢，並於當日正式投產。投產後可確保枸杞品質和產量穩定、年加工鮮枸杞500噸，年產值約1.1億元人民幣。

中國是世界枸杞的主產區，全國枸杞種植面積達200多萬畝，寧夏占據近一半的產量。數據統計顯示，在市場流通的枸杞中，90%以上枸杞以乾果為主。因此，枸杞的製乾就顯得尤為重要。智能化鎖鮮枸杞生產線在中寧的投產，突破傳統製乾技術，不破枸杞表面保護膜，為寧夏枸杞600年製乾模式帶來全新變革。

該項目科研團隊的攻堅方中國農業大學教授高振江表示，該技術的應用徹底破解了傳統枸杞晾曬和熱風乾燥工藝帶來的營養成分流失、出品率低等弊端，通過權威檢測機構檢測發現鎖鮮枸杞中除色澤、口感等感官指標優於傳統乾燥枸杞外，大部分營養成分指標均優於傳統乾燥枸杞，真正實現了寧夏枸杞由傳統晾曬到熱風乾燥、再到鎖鮮枸杞工藝的迭代升級。