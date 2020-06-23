推智能汽車 浙江公共充電站啟用

中國大陸工信部表示，工信部將加快推進智能網聯汽車產業跨行業融合，提升智能道路基礎設施水平，構建車聯網綜合應用體系，完善標準規範，加快推動智能網聯汽車發展。

新華社報導，智能網聯汽車是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合的新型產業形態，有利於提升整體智能化水平，促進信息消費和高質量發展。作為數字化和產業升級的有力抓手，它對平抑風險、應對挑戰意義重大。

工信部提出，在加快智能網聯汽車關鍵技術突破的同時，構建標準體系，完善基礎設施、應用服務和安全保障，加快打造開放融合的產業生態。其中，以加快促進網絡通信技術、人工智能技術與道路交通基礎設施的深度融合，推動電動汽車、充電樁等互聯互通為重點。

浙江嘉興首個公共有序充電站近日在社區投用，實現「足不出戶便利充電」，國家電網浙江嘉興供電公司計劃在年底前完成22個充電站新建、遷址、改（擴）建任務，推進充電網絡建設；奇瑞汽車與汽車產業平台大搜車達成戰略合作，加快智能網聯探索與應用；國家電網與百度在能源互聯網建設、新技術、標準體系建設等領域展開合作……聚焦汽車數字化智能化的一系列嘗試正在展開。

工信部提出，下一步將在供給側、需求側、使用側持續發力，為新技術應用提供必要條件，特別是面向典型場景和熱點區域部署計算能力，構建低時延、大帶寬、高算力的車路協同環境。同時還將繼續加大充換電基礎設施建設，鼓勵各類充換電設施實現互聯互通，推動智能網聯汽車快速發展。