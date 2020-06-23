聽新聞
test
0:00 / 0:00

推智能汽車 浙江公共充電站啟用

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
北京市五棵松體育中心地下停車場5月設置200個電動車充電裝置。是目前北京最大一次集中式電動車充電站投入使用，單日最多可提供約1300車次的充電服務。（中新社）
北京市五棵松體育中心地下停車場5月設置200個電動車充電裝置。是目前北京最大一次集中式電動車充電站投入使用，單日最多可提供約1300車次的充電服務。（中新社）

中國大陸工信部表示，工信部將加快推進智能網聯汽車產業跨行業融合，提升智能道路基礎設施水平，構建車聯網綜合應用體系，完善標準規範，加快推動智能網聯汽車發展。

新華社報導，智能網聯汽車是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合的新型產業形態，有利於提升整體智能化水平，促進信息消費和高質量發展。作為數字化和產業升級的有力抓手，它對平抑風險、應對挑戰意義重大。

工信部提出，在加快智能網聯汽車關鍵技術突破的同時，構建標準體系，完善基礎設施、應用服務和安全保障，加快打造開放融合的產業生態。其中，以加快促進網絡通信技術、人工智能技術與道路交通基礎設施的深度融合，推動電動汽車、充電樁等互聯互通為重點。

浙江嘉興首個公共有序充電站近日在社區投用，實現「足不出戶便利充電」，國家電網浙江嘉興供電公司計劃在年底前完成22個充電站新建、遷址、改（擴）建任務，推進充電網絡建設；奇瑞汽車與汽車產業平台大搜車達成戰略合作，加快智能網聯探索與應用；國家電網與百度在能源互聯網建設、新技術、標準體系建設等領域展開合作……聚焦汽車數字化智能化的一系列嘗試正在展開。

工信部提出，下一步將在供給側、需求側、使用側持續發力，為新技術應用提供必要條件，特別是面向典型場景和熱點區域部署計算能力，構建低時延、大帶寬、高算力的車路協同環境。同時還將繼續加大充換電基礎設施建設，鼓勵各類充換電設施實現互聯互通，推動智能網聯汽車快速發展。

台大 百度

延伸閱讀

阿里巴巴螞蟻金服改名螞蟻科技集團

浙江義烏電商直播課 30外商參加

浙江、河北新增本土確診病例 都和北京新發地有關

大陸新冠肺炎單日新增44例 北京疫情蔓延至浙江

相關新聞

人行逆回購 放錢5,000億元

為維護下半年流動性平穩，中國人民銀行昨（22）日逆回購釋放人民幣1,200億元（約新台幣5,052億元）資金，分別為期限...

周小川：疫情為帶路添利多

中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川昨（22）日在「2020財新夏季峰會」上表示， 疫情對「一帶一路」發展是利多，...

疫情未歇 大陸出口平穩依然可期

2020年即將過半，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。財經分析人士認為，儘管疫情之下不確定性增多，但今年中國出口保持平穩依然可期...

首台千噸級箱梁運架一體機 投用

6月22日上午，重達1000噸的箱梁成功架設到正在建設的福建湄洲灣跨海大橋的橋墩上。這也意味著由中國設計研發的首台千噸級...

草原犛牛乳產品 行銷86國、地區

傳統觀念裡的小眾化犛牛奶，能有多大市場？甘肅甘南藏區通過多年探索，將歷史上多現於草原餐桌上的一碗奶，研發出犛牛乳奶粉、犛...

5G產業集聚區 廣東全球最大

廣東省政協提案委員會22日表示，廣東省是全球最大的5G產業集聚區，聚集了一大批實力雄厚的5G核心企業和關聯企業，形成涵蓋...

推智能汽車 浙江公共充電站啟用

中國大陸工信部表示，工信部將加快推進智能網聯汽車產業跨行業融合，提升智能道路基礎設施水平，構建車聯網綜合應用體系，完善標...

首家智能鎖鮮枸杞技術 寧夏上線

中國大陸首家智能化鎖鮮枸杞生產線22日在寧夏投產，該生產線的上線標誌著寧夏600多年的枸杞製乾模式迎來了全新科技—鎖鮮枸...

汽車雙積分 未來3年比率修正

中國工業和信息化部、財政部等五部門22日發佈了修改後的汽車行業「雙積分」政策。「雙積分」政策的實質是通過建立積分交易機制...

陸車今年銷量 估減逾10%

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）昨（22）日上修今年中國大陸汽車銷售量，預估今年汽車銷量的衰退幅度可望放緩至10%至20%...

大陸新能源車占比 2025拚達20%

大陸工信部昨（22）日正式發布「關於修改〈乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法〉的決定」（簡稱新版雙積分...

螞蟻金服 變身科技集團

阿里巴巴旗下螞蟻金服改名，大陸國家市場監督管理總局核准，螞蟻的全名已從「浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司」改為「螞蟻科技...

熱門新聞

擊敗馬雲！黃崢身家454億美元 躍大陸第2大富豪

村民把古佛像整修成「明星臉」 網友一看崩潰了

四川和重慶出現1940年以來最大洪水

陳同佳父親：兒要對行為負責 盼在台有公平審訊

國台辦稱：蘇貞昌挑動兩岸對立

時速600公里 中國高速磁浮車成功試跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。