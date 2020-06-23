5G產業集聚區 廣東全球最大

廣東省政協提案委員會22日表示，廣東省是全球最大的5G產業集聚區，聚集了一大批實力雄厚的5G核心企業和關聯企業，形成涵蓋器件材料、主設備、終端製造和行業應用的5G全產業鏈體系。

中新社報導，廣東省工業和信息化廳就此表示，在器件材料上，海思半導體是中國排位第一的集成電路設計企業，鵬鼎控股占據全球PCB（印製電路板）市場6.1%的分額，是全球第一大PCB企業，惠州碩貝德則是全國最大的手機天線生產商。

在主設備方面，華為、中興分別是全球第一、第四的電信設備商，5G通信設備占全球供貨額的1/3。截至2020年3月底，廣東省5G基站數累計42698個。廣東將推動5G規模化商用，繼續加大5G基站建設力度，推動電信運營企業、中國鐵塔在粵的5G建設投資，今年三季度末全省建成4.8萬座5G基站，年末新建超過6萬座5G基站，實現珠三角地區發達鄉鎮以上、粵東粵西粵北地區縣城以上的區域5G網絡連續覆蓋。

接下來，廣東省工信廳將制定出台《關於推動5G網絡快速發展若干政策措施》，進一步解決推動建設規劃銜接落地、免費開放公共資源、加強通信設施共建共享及加強基站建設機制保障等問題；將配合行業主管部門推動制訂5G、物聯網相關的技術標準，支持有核心優勢的企業參與5G等領域國際標準研製。