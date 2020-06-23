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草原犛牛乳產品 行銷86國、地區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

傳統觀念裡的小眾化犛牛奶，能有多大市場？甘肅甘南藏區通過多年探索，將歷史上多現於草原餐桌上的一碗奶，研發出犛牛乳奶粉、犛牛乳酪蛋白等五大系列30多種產品，遠銷歐盟、美國、中東、中非及東南亞等86個國家和地區。

中新社報導，6月，有「中國犛牛乳都」之稱的甘南藏族自治州正值水草肥美，境內隨處可見成群的犛牛覓食在一望無際的草場之上，空中俯瞰仿若一幅壯美的「棋盤」。甘肅雪頓犛牛乳業股份有限公司總經理達爾吉表示，作為大陸全國五大牧區之一，得天獨厚的地理條件造就了甘南犛牛乳具有高蛋白、高脂肪、高能量和礦物質、維生素含量極其豐富，氨基酸種類齊全等優勢，其乳製品也成為天然無汙染、高營養、高品質產品。

甘南州委常委、常務副州長汪尚學表示，近年來，甘南州建成犛牛乳品國家實驗室、國家級企業技術中心等14個與犛牛乳產業相關技術創新平台；投資約16億元（人民幣，下同）支持企業實施15個犛牛乳產業重點項目；與多家科研院所聯手在犛牛乳加工產業方面獲得諸多科技成果。

中國馳名商標、中華老字號、中國犛牛乳品的開拓者……基於犛牛乳製品標準體系、食品安全監測體系和質量安全追溯體系建設，近年甘南犛牛乳品產品質量安全水平顯著提高，當地華羚、燎原等龍頭企業品牌影響力亦逐漸增強。

汪尚學說，甘南形成以合作市為中心、延伸輻射周邊33個鄉鎮的犛牛乳奶源基地，並在四川、青海、西藏等主要犛牛乳產區建設收購網點20多個，基本形成覆蓋全州、輻射周邊省分的犛牛鮮乳收購網絡，當地可消化全國逾四成的犛牛鮮乳。

目前，甘南州府合作市已成為中國最大的犛牛乳曲拉交易市場，除當地及毗鄰四川、青海牧區的曲拉資源外，新疆伊犁、西藏拉薩和那曲、內蒙古、雲南等地牧區的曲拉也大量運送甘南貿易，交易量占全國犛牛乳曲拉總交易量的8成以上。

據統計，目前甘南犛牛乳產業年均帶動農牧戶增收4.5億元，對戶均年純收入的貢獻率達45%，已成為許多藏區農牧民的主要經濟來源，對實現農牧戶脫貧很有幫助，且能促進甘南州犛牛乳產業發展壯大。

西藏 輻射 內蒙古

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