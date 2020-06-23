首台千噸級箱梁運架一體機 投用

6月22日上午，重達1000噸的箱梁成功架設到正在建設的福建湄洲灣跨海大橋的橋墩上。這也意味著由中國設計研發的首台千噸級高鐵箱梁運架一體機正式投用。

中新社報導，過去，高鐵箱梁運架一體機最多只能安裝跨度32米、重900噸的箱梁。如果要架起1000噸的箱梁，必須採用其他工藝，更加費時費力。隨著首台千噸級高鐵箱梁運架一體機正式投用，可以直接架起約1000噸的箱梁，跨度達40米，工序上更加簡便。

40米跨度箱梁，不但比32米箱梁占地面積減少20%，投資降低15%，而且40米跨度既可增加通航能力，又可減輕潮水對橋墩的衝擊力，提高了跨海大橋的安全性。

湄洲灣大橋是福州至廈門的福廈高鐵重要一環。福廈高鐵全長277.42公里，是福建省首條設計時速350公里的快速鐵路。