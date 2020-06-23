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疫情未歇 大陸出口平穩依然可期

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020年即將過半，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。財經分析人士認為，儘管疫情之下不確定性增多，但今年中國出口保持平穩依然可期。

中新社報導，其一，疫情對中國出口衝擊最大的時間段集中在2月、3月。彼時，因復工復產延遲，人流、物流受阻，中國不少外貿企業都經歷了在手訂單無法按期發貨或被取消等問題，出口遭受重創。一家紡織品公司負責人稱，2月、3月該公司出口幾乎是零。還有建材企業表示，一季度公司出口同比降幅達40%。

不過，隨著復工復產基本實現，多國疫情趨於平穩後重啟經濟，中國出口已在回升。據官方數據，今年1-5月中國出口同比下降4.7%，降幅比1-4月收窄1.7個百分點，比一季度收窄6.7個百分點。

從有中國外貿「晴雨表」和「風向標」 之稱的廣交會情況看，參展企業大多有共同感受：最艱難的時候已經過去，全年出口有望和去年持平甚至有所增長。

珠海科力通電器有限公司稱，公司1-5月新簽訂單比去年同期增加了20%以上，訂單簽署和執行都呈穩步推進、有序增長態勢，全年出口將實現20%至30%的增長。達倫特工藝品有限公司董事長王立新說，現在該公司訂單已經多到工人都忙不過來。

北京大學國家發展研究院副院長余淼傑表示，儘管中國中間品和資本品的出口相對會有所下降，但在消費品方面發達經濟體的需求依然存在，且只有中國能滿足這類需求，因此出口受到的衝擊將逐漸減弱。他預計，今年全年中國貿易順差有望與去年持平。

其二，東盟等市場穩中有升，為中國出口提供了重要支撐。受中國—東盟（東協）自貿區升級版生效、英國脫歐等因素影響，目前東盟已取代歐盟成為中國第一大貿易夥伴。據官方數據，今年前5個月中國與東盟雙邊貿易額已近1.7萬億元人民幣，同比增長4.2%，其中對東盟出口額增長2.8%，增速高於整體7.5個百分點。

其三，跨境電商、網上直播等新業態、新模式勃興，將為中國出口注入新活力。疫情之下，習慣了線下貿易的中國出口商開始加速向線上轉型。不少參展企業都表示，參加線上廣交會成果超出預期，直播間短短幾天內就吸引了數千採購商，這是線下無法想像的。

中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國表示，集加工貿易、一般貿易、跨境電商三種貿易方式於一體是中國外貿的獨特優勢，如今，不少企業都利用跨境電商在歐美市場獲得大筆訂單，跨境電商已成為中國外貿充滿活力的細胞。在此情況下，2020年中國外貿走勢完全有可能前低後高：二季度持續恢復，三季度比較高，四季度實現「翹尾」。

疫情 電商

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