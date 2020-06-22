方星海：香港國際金融中心地位非常穩固

大陸證監會副主席方星海今（22）日在「2020財新夏季峰會」上指出，香港國際金融中心的地位非常穩固，在不確定性增加的同時，香港的國際金融中心地位可能還會更進一步加強。香港推出基於A股的衍生品時機是成熟的。

中新網報導，方星海表示，香港國際金融中心的地位非常穩固，很有吸引力。對香港國際金融中心的前景，是充滿信心的，不應該有絲毫的悲觀情緒。

方星海透露，大陸證監會與香港證監會在兩年前已簽署跨境金融衍生品監管的合作諒解備忘錄，在此基礎上，香港推出基於A股的衍生品時機是成熟的。

方星海表示，在不確定性增加的同時，香港的國際金融中心地位可能還會更進一步加強。他表示，在面臨一些外部壓力的情況下，金融市場自身已做出一些決策，已經對香港國際金融中心的前景表示出了樂觀的態度。

他舉例，兩星期前MSCI（摩根士丹利資本國際公司）宣布把有關亞洲市場指數的衍生品轉到香港證券交易所，「這就是一個市場自己的選擇，政府沒有任何干預，至少中國證監會沒有任何的干預」。

方星海認為，MSCI舉動主要有兩方面原因：一方面，香港在股權衍生品方面本來就很發達，在股權衍生品品種和交易方面，有很好的基礎，MSCI覺得把產品轉移到香港會更有利於這些產品的運作。

此外，香港聚集亞洲地區最多的全球機構投資者，尤其有很多投資於股權的機構投資者，MSCI覺得產品移到香港後市場交易會更活躍。

針對中概股回歸一事，方星海回應稱，這些公司第二上市地主要選擇在香港，是市場選擇的結果，因為香港第二上市的相關制度比較完善，香港作為亞洲主要的國際金融中心，與大陸資本市場關係密切，非常有利於香港吸引中概股公司第二次上市。