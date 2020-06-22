人行連2個月未降息 專家：降息降準趨勢不變

人行1年期LPR降息已連續兩個月暫停，專家分析，這並不會實質性改變企業實際貸款利率下行趨勢，今年銀行讓利實體經濟會持續推進。雖然利率未降，但降息降準的大趨勢不變。

新浪財經報導，6月22日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布新一期貸款市場報價利率（LPR）：1年期貸款市場報價利率為3.85%，5年期以上貸款市場報價利率為4.65%，與前期均保持一致。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，6月LPR報價不變，並不意味著實際貸款利率也將保持不動。事實上，銀行還可能根據信貸政策、客戶資質等原因，在新發放貸款中下調實際利率，即在LPR的基礎上調整加減點。

此次LPR報價未變，人行早已釋出信號。作為報價的主要參考基準，6月MLF招標利率未做下調，連續兩個月「穩」在2.95%的水平。自去年11月以來，均是MLF利率下調後，LPR報價才跟進下行，且兩者調整幅度保持一致。

中國民生銀行首席研究員溫彬指出，目前人行加強對資金空轉套利行為的規範和治理，貨幣政策偏向於靈活調節，政策工具的使用更加謹慎，市場的寬鬆預期收斂。

王青指出，5月中下旬以來貨幣市場利率中樞抬高，意味著近期銀行平均邊際資金成本上升。在此背景下，銀行主動下調LPR報價加點的動力不足。

值得注意的是，在LPR公布同一日，人行公告，為維護半年末流動性平穩，將開展人民幣1,200億元逆回購操作，其中，人民幣400億元為7天期，800億元為14天期。

專家分析指出，臨近半年末時點，銀行體系資金需求量大，投放14天期逆回購流動性可以跨季，保障流動性在半年末時點的合理充裕，穩定資金面波動。此項操作反映「穩健的貨幣政策更加靈活適度」這一總體要求。

中信建投證券首席銀行業分析師楊榮指出，基於當前實體經濟的融資情況和疫情反覆的可能性加大，LPR仍有下行的必要性，而結構性存款壓降和創新貨幣政策工具將降低銀行端負債成本，為LPR下行提供空間，預計7月LPR下調5基點。