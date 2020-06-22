港交所股價飆新高 李小加：今年是港IPO大年

港交所今（22）日午後震盪走高，目前盤中股價港幣307元，漲逾2%，最高觸及港幣309.8元，創上市以來新高。消息面上，港交所行政總裁李小加表示，2020年將是許多本土IPO的大年。儘管面臨挑戰，當基礎市場仍具有韌性。

港交所於2015年曾見市高位港幣311.4元。港交所股價今早突破2018年初高位，盤逆勢漲2%，有望實現三連漲；午後升幅擴大，最高曾見港幣309.8元。

格隆匯報導，香港特首林鄭月娥今日在「2020財新夏季峰會：重啟全球信心」上表示，未來一年，香港特區政府會加強推動建立跨境理財通機制，擴大香港居民異地見證開立大陸個人銀行結算帳戶的試點範圍，推動交易所交易基金ETF納入深港通等政策。

中金發表研究報告指，今年下半年港交所核心業務盈利增速有望進一步提升，因去年下半年日均成交額僅港幣771億元的低基數效應，此外，即將推出的MSCI亞洲及新興市場衍生品等新產品將貢獻增量收入並多元化收入結構，上調港交所目標價8%至343港元，維持優於大市評級。