擊敗馬雲！黃崢身家454億美元 躍大陸第2大富豪

富比世富豪榜今（22）日顯示，大陸電商公司拼多多創辦人黃崢最新身家達454億美元，超越阿里巴巴創辦人馬雲，僅次騰訊創辦人馬化騰，成為大陸第二大富豪。

香港經濟日報報導，黃崢在全球富豪榜中排名第22位，馬雲最新淨資產為439億美元，不敵黃崢排第23位。馬化騰身家則達到527億美元，為中國首富，全球排名第18。

成立不足五年的拼多多近年急速冒起，已成為阿里巴巴重要競爭對手。拼多多4月以來股價屢創新高，年初至今已累升1.3倍，最新市值達港幣8129億元。反觀阿里巴巴年內股價表現平淡，僅升3.4%。

根據年報，黃崢目前持有約20.74億股拼多多B類股份，持股43.3%；按拼多多最新股價87.58美元計算，該批股份價值約454億美元。

馬雲則持有約12.78億股阿里巴巴股份，持股6%，按阿里巴巴上周五收港幣219計算，市值約港幣2,800億元。

拼多多股價漲幅背後是電商平台交出的亮眼成績，如，在疫情期間活躍用戶數超過6億，營收逆勢漲44%。「618」購物節，作為後起之秀的拼多多訂單量比去年同期增119%，訂單數突破10.8億筆。讓投資者看好拼多多的發展前景。