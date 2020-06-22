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華為入股中電科技德清華瑩電子
大陸企業資訊平台天眼查數據顯示，近日，中電科技德清華瑩電子有限公司變更工商訊息，投資人新增華為技術有限公司、中國國新資產管理有限公司等；公司高級管理層新異動，郭銳、趙軍卸任董事，新增董事為宋艷玲、張繼龍。
證券時報報導，公開資訊顯示，中電科技德清華瑩電子有限公司，成立於1997年7月，註冊資本約人民幣3.35億元，法定代表人為張魯川；主營業務擴展到聲表面波器件、壓電、光電晶體材料和射頻模塊三大類產品。
公司經營範圍包括電子產品，射頻器件、組件，傳感器及其應用系統，照明產品，和射頻器件及組件的相關材料的研發、製造，經銷晶體材料、電子器材、電子產品及技術服務，經營本企業自產產品及技術的出口業務等。
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