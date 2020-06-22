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周小川：部分債務與疫情無關 視病情吃不同「藥」
中國人民銀行前行長周小川22日出席 「2020財新夏季峰會」，談及全球範圍內的債務問題時表示，部分原因與疫情無關，應對應找解決辦法，針對各自產生的原因和病情，吃不同的「藥」。
鳳凰網財經報導，周小川表示，當前全球市場存在不確定性，保護主義思潮有所上升，WTO爭端解決機制面臨停擺，WTO也面臨某種程度的困境。以往很多發展中國家希望依靠外向型發展來實現經濟增長，今後可能也面臨著不確定性。他強調，上述問題需要各國高度重視全球性協調，增強全球合作。
在談到各國的債務問題時，周小川表示，受疫情影響，一些國家出現債務負擔加重的情況，在前不久的G2O部長和央行行長會議上，已經提出緩債的計劃，以減輕部分發展中國家的債務負擔。
周小川強調，必須認識到的一點是，全球範圍內有相當一部分債務過重的問題是多種原因導致的，雖然疫情導致債務負擔加重，但其中很多原因和疫情本身無關，因此，不能把所有問題都放在疫情框子裡加以解決，還是要各找各的解決辦法，在哪兒摔倒就在哪兒爬起來。
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