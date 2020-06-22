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港府發萬元紓困金 首日200萬人登記 肥媽：會盡情消費

世界日報 / 香港新聞組／香港22日電

全民派發1萬元（港幣，下同，約1413美元）計畫，昨天首日接受登記，全港約1000間銀行分行特別在星期日開門讓市民辦理手續。大公報報導，大批長者排隊交表，市民亦可透過網上登記。截至昨日下午5時，超過200萬人透過電子登記。多位城中長者名人，包括藝人胡楓、肥媽和深水「明哥」均異口同聲表示，收到1萬元後會盡情消費，期望刺激本地經濟。

據報導，市民登記時只須提供三項資料，包括：身分證號碼的首四個字母或數字、手機號碼及收款的銀行戶口號碼，按「確定」後轉去第二頁，再點擊已閱讀的聲明，即完成登記，整個過程少於一分鐘。

報導稱，如果市民不想經網路，也可用書面登記，首階段65歲或以上人士優先登記。多間銀行昨日上午開門前，已有大批長者排隊輪候。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，登記首日開放全港各區169家分行，調派逾1000名人員和服務大使分駐分行，大部分客戶已預先填妥表格到分行遞交，流程暢順，秩序良好。首天經登記的客戶，逾八成透過電子渠道（包括網上或手機銀行及電子表格）辦理，50歲以下占總數逾七成。客戶如在6月30日前透過電子渠道登記，款項最早在7月8日起陸續存入指定的中銀香港帳戶。市民亦可選擇到郵局登記，一般在登記後兩星期獲發支票。

報導指出，藝人胡楓笑言，首日登記即過200萬人，大讚「香港人真係好有效率」，他說交由後輩代為協助填寫，還未想到怎去用1萬元，「要慢慢想怎麼用」，但一定會用於本地消費。

藝人肥媽也笑說，交由孫兒代為登記，打算用於餐飲，和家人外出用膳「食多幾餐飯」。她笑稱若依照她在節目中的建議，市民可以花費幾百元買一些廚具，其餘用來買食材煮飯菜，1萬元足夠食很多餐。

以派飯聞名的深水「明哥」陳灼明稱，昨日忙於工作，未有時間登記，打算今日抽空到銀行拿表格後提交。他認為，市民領取1萬元後，若有經濟困難，最好「慢慢用」；但如果有一定經濟能力，建議把部分用來購買飯券行善，幫助更多有需要的人。

香港 和服

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