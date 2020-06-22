方星海：重要半導體企業將在科創板上市

大陸證監會副主席方星海22日表示，科創板推出後，創新型企業到科創板上市非常踴躍，如半導體行業，目前已經有14家企業在科創板上市，接下來還會有一些重要的半導體企業在科創板上市。

上證報報導，「低硫燃料油期貨」今日在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心掛牌上市。方星海將以連線方式為儀式致辭。他表示，半導體行業對大陸國家今後發展非常重要，最近半導體行業發展的外部環境突然趨緊，從美國對華為公司相關器件的供應措施上看起來，今後可能還會有新的措施。

「大陸半導體行業發展今後還會有一些難關要過」，方星海說，如果十年前或更早一點，相關部門或者資本市場能預測到今天這樣的外部環境，科創板如果能提早十年推出，大陸巨大的資源可以很好的通過市場化手段引導到半導體產業的話，今天半導體行業的基礎會更雄厚，應對當前外部壓力也會從容的多。

他表示，大陸發展到今天，越是接近世界舞台中心，面臨的壓力就越大。應該重點思考今後十至十五年將面對哪些外部環境的壓力，做好準備，到時候就能很好的應對。

針對中概股二次上市，方星海回應，A股市場還有一些制度建設要跟進，中概股選擇上哪上市，證監會都樂見其成。