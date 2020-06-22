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人行今逆回購操作約5000億 6月LPR持平
為維護下半年流動性平穩，中國人民銀行22日開展人民幣1,200億元（約新台幣5,095億元）逆回購操作，分別為期限7天的人民幣400億元逆回購以及期限14天的人民幣800億元逆回購操作，利率均與此前保持一致。
網易財經報導，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2020年6月22日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%，均與此前5月利率維持一致。
分析指出，考慮到近期監管對結構性存款的監管趨嚴、抑制資金套利，以及6月是流動性大考時點，市場普遍認為，本月LPR預估不會下調。
貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由大陸全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。
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