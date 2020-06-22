阿里巴巴螞蟻金服改名螞蟻科技集團

阿里巴巴旗下螞蟻金服要改名，有消息稱，大陸國家市場監督管理總局核准，螞蟻的全稱已從「浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司」改為「螞蟻科技集團股份有限公司」，下一步將辦理工商登記變更。簡稱則由「螞蟻集團」取代。

澎湃新聞報導，對此，螞蟻集團回應，新名稱意味著公司將全面服務社會和經濟數字化（數位化）升級的需求，但螞蟻還是那個螞蟻，堅持創新，用技術為全球消費者和小微企業創造價值是不變的初心。

目前，井賢棟已經使用「螞蟻集團董事長」對外亮相。螞蟻金服旗下有支付寶、餘額寶、招財寶、螞蟻聚寶、網商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用等子業務。

2014年10月，浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司成立，由浙江阿里巴巴電子商務有限公司更改而來。在成立之初，螞蟻金服的註冊資本為人民幣12.29億元。股東為兩家合夥制企業，杭州君瀚股權投資合夥企業和杭州君澳股權投資合火企業。隨後，螞蟻金服進行股改，並分別在2015年7月和2016年4月進行兩輪融資。2018年6月，螞蟻金服進行最新一輪總額140億美元的融資。