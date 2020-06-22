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四川德陽 打造無人機研發基地

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
四川德陽將打造大陸西部專業化無人機研發製造試飛基地，圖為資料圖片。圖／本報四川德陽傳真
四川德陽將打造大陸西部專業化無人機研發製造試飛基地，圖為資料圖片。圖／本報四川德陽傳真

四川省德陽市的無人機製造企業－什邡天域通用航空科技有限公司，近日正式通過大型無人機設計生產批准受理申請，是大陸首例。以此為契機，德陽將依託什邡通航機場及產業園，努力打造大陸西部重要的專業化無人機研發製造試飛基地。

去年8月，大陸民航局和民航科學技術研究院正式成立無人機適航審定中心，旨在深化民航無人機適航改革，建立無人機適航審定體制機制，完善無人機適航審定體系，提升無人機適航審定能力。近日，民航局適航司在德陽舉辦了首場民用無人機適航審定宣貫會，並向天域通用航空科技有限公司頒發了大陸首張無人機設計生產批准函受理申請通知書。

作為大陸低空空域開放試點地區和四川省全面創新改革試驗區的先行區，德陽集聚地區產業與自然資源優勢，積極打造通航產業發展新高地。經過近幾年的發展，已具備較為完整的航空配套研發製造產業體系，在培養航空人才、搶險救災等領域，形成了一定行業影響力。

接下來，德陽將強力推動無人機產業發展，不斷深化與無人機研發製造優勢企業的合作，積極布局無人機裝配集成、測試試飛、維修維護等業務，全力構建「研發－製造－培訓－運營－配套」的無人機全產業鏈體系，努力打造大陸西部重要專業化無人機研發製造試飛基地。

民航局 機場

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