浙江義烏電商直播課 30外商參加

「電商直播專項技能培訓」外商創客專場開班儀式19日在浙江義烏舉行。圖為在直播培訓課上，義烏工商職業技術學院創意設計學院講師與學員互動。（新華社） 帳號引流漲粉、選品上架技巧、直播場景搭建、粉絲互動營銷、視頻拍攝剪輯……在「世界超市」浙江義烏為外商舉辦的首場電商直播培訓課。正值2020中國國際電子商務博覽會在義烏舉辦前夕，來自17個國家和地區的近30名外商、留學生參與了這場直播培訓。

新華社報導，來自墨西哥的外商維尼2017年到義烏做進出口生意，受疫情影響她的外貿生意也跌至冰點，但她有信心慢慢恢復。「我看到了直播帶貨的強大潛力，很多中國商戶都在靠直播帶貨擺脫疫情的影響。」維尼說。

直播的風口同樣吸引了擁有靈活商業頭腦的伊朗籍外商哈米。他早在2003年就到義烏創業，如今已在北京、上海和廣州開設分公司，把絲巾服飾、衛浴潔具等貿易做到亞洲、歐洲和北美洲的許多城市。

他表示，外商通過直播再次看到中國強大的內需市場。「直播可以讓很多人不受地域限制，跟世界各國的客商發生聯繫。」哈米說，疫情下，外商的生意很困難，但直播這種新業態，讓他們看到了擺脫危機的希望。

活動主辦方之一義烏工商職業技術學院為這場直播提供了具有豐富授課及實戰經驗的專業教師，指導參訓的外商創業者。

義烏工商職業技術學院副校長何少慶說，本次「電商直播專項技能培訓」外商創客專場是為破解當下因受疫情影響導致的外貿僵局，拓展中國大陸內銷市場，幫助在義烏的外商提升他們的直播賣貨水平。

「我們學校來自厄瓜多、伊朗、葉門等國家的一些留學生也參與了培訓。他們此前都沒有從事過直播行業，希望通過這次培訓能讓他們系統了解直播行業，掌握直播技能，畢業後能夠走直播創業之路。」何少慶說。

經過理論培訓後，這些外商還將參與直播夜經濟的實戰訓練。他們將在義烏的夜市直播銷售來自中國大陸廣西的扶貧農產品以及本國的特色產品。

「培訓結束後，我們還會組織外商參加電商直播專項職業能力考核，通過後還將獲得由當地人社部門頒發的專業資格證書。」何少慶說，屆時這些外商都將可以「持證上崗」。