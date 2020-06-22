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經營農莊18年 她帶台青看四川

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
胡淑美在四川開發生態農場，將其視為第二個家。本報資料照片
胡淑美在四川開發生態農場，將其視為第二個家。本報資料照片

「18年前我還是個農業『小白』，現在只要到地裡走一遭，基本上沒有問題能逃過我的『法眼』。」快步走在田坎間，65歲的台灣人胡淑美照例早起，在自己位於四川崇州市的農莊內巡視。

中新社報導，被稱為「胡媽」的胡淑美經營鈞喬瘋狂農莊已經18年。之所以用「瘋狂」命名，是因涉足生態農業之初，不少親朋好友都勸退她。胡淑美笑道，「有多愛就會有多瘋，這種瘋背後是我永遠不滅的熱情」。

雖然在台灣出生長大，但因為父親是湖北武漢人，胡淑美對大陸的感情一直很深厚。1997年，胡淑美辭去穩定工作到大陸經商，在四川一呆就是23年。2002年，胡淑美機緣巧合與農業結緣，創立了鈞喬瘋狂農莊，也開啟了她在生態農業領域「摸爬滾打」的18年。

彼時生態農業在大陸還算是新名詞，從無到有的過程仍十分艱難。「一直到2010年都是種什麼虧什麼，快把我老底掏空。」找專家諮詢、學習農業技術……在胡淑美的努力下，鈞喬瘋狂農莊的生態循環系統逐步完善。

經微生物技術加持，400餘畝從來不用除草劑、農藥的土地裡，80餘種瓜果蔬菜茁壯生長。家禽、牲畜的糞便通過農莊中的小型生態濕地進行初級淨化，糞水變成天然有機肥料。新鮮採摘的農作物當日便配送至客戶家中。

農莊經營步入正軌後，胡淑美仍然沒有閒下來。除了學習農業理念和技術，她還將一些廢舊物品回收，改造成花架、籬笆、凳子等實用品。如今，胡淑美和兒女生活在農莊中，一家人將四川稱為「第二家鄉」。

胡淑美的女兒洪維謙說，很喜歡這裡開放包容的環境和樂觀大方的居民，時常向台灣的親朋介紹四川、大陸，分享所見所聞和快樂。「雖然有人認為每天忙農活會很辛苦，但能選擇自己熱愛的生活方式是一件很幸福的事情」。

近年來，「胡媽」一家還將農莊作為台青看四川的窗口，接待想要到大陸發展的台青。「帶他們去成都、都江堰和四川天府新區，讓他們瞭解這裡的經濟發展和歷史文化，這也是加深兩岸情誼的一種方式。」作為老台商，胡淑美希望到大陸的台青能抱著破釜沉舟的勇氣，對自己選擇的事業堅持不懈。

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