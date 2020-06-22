湖南旅博會 386展商與會

為期3天的2020湖南(國際)文化旅遊產業博覽會暨文化和旅遊裝備展近日在湖南國際會展中心舉行，此次旅博會是湖南新冠肺炎疫情防控形勢逐漸穩定後，率先恢復的大型文旅展會之一，吸引了100餘家投資金融機構、386家展商、200餘家採購商參會。

中新社報導，砂石畫是張家界人李軍聲1986年首創的新畫種，其畫作遠銷東亞、東南亞和歐美等地，曾被上海世博會、日本愛知世博會等收藏。「往年我們會參加很多博覽會推廣宣傳，這是今年來我們參加的第一場線下大型展會。」張家界軍聲畫院營銷總監孟永起說，今年受疫情影響經營慘淡，得知旅博會舉辦，立即預約了展位。

張家界軍聲畫院展台旁，張家界市展館內輪番上演著陽戲、土家族原始舞蹈茅古斯等民俗；不遠處的湘西州展館裡，吹笙、打鼓和土家族打溜子等各式民俗表演贏得直播間網友點讚互動；郴州展館的儺戲、布袋木獅舞等表演充滿神秘色彩……參展企業紛紛推出與其旅遊產品相呼應的各類表演，通過花式辦展「求關注」。

2020湖南旅博會總負責人蔣衛豐表示，相較往年，今年推出了很多特色表演，更注重通過展示文旅特色，吸引觀眾到展區瞭解旅遊產品。

旅行社區域中，湖南省中青旅國際旅行社有限公司營銷策劃中心總經理都娟說，憑藉展位、產品優勢，並加大現場銷售推廣力度。「雖然成交額遠低於往屆旅博會，但在今年業務受限情況下仍是不錯的業績。」都娟說，疫情下很多國際遊、跨省遊項目尚無法開展，但市民出行的需求仍很多，周邊遊產品很受關注。

湖南省中青旅國際旅行社有限公司現有400多家線下門店，目前近80%已開門迎客。「參加旅博會大力推廣旅遊產品的同時，我們即將推出全球購APP，打造一個線上購物平台，以此盤活現有旅遊資源，為線下門店開闢新的營收渠道。」都娟說。