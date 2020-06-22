廣交會雲對接 中非經貿更深化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

每屆廣交會，廣州輕出集團百貨進出口有限公司展位上來來往往多是非洲顧客。現為公司董事長的楊潔賢已經參加了50多屆廣交會，客戶遍布非洲幾十個國家，被不少非洲客戶親昵地稱為「非洲小姐」。

新華社報導，受疫情影響，第127屆廣交會於6月15日在「雲」端開幕。今年雖然不能像以往一樣「面對面」溝通，楊潔賢和非洲客戶的商務合作從未停滯。非洲老客戶們依然按時「赴約」，觀看公司直播，雙方通過網路延續長達60多年的貿易往來。

廣東外語外貿大學非洲研究院執行院長劉繼森說，60多年來，廣交會架起了中非貿易的橋梁，中國質優價廉的產品出口到非洲各國。

6月18日，在廣交會實體場館舉行的在穗非洲籍人士座談會上，來自非洲商會和企業的代表與中非研究專家以及中國企業代表會聚一堂，共話廣交會平台對中非貿易帶來的無限潛力和商機。

廣州輕出集團股份有限公司作為1949年以來中國大陸第一批外貿國企，從1957年開始參加廣交會。集團總經理朱璞真介紹，1960年代起，公司就開始與非洲各國有貿易往來，1970、80年代出口到非洲的產品就達到每年1.5億美元規模。

非洲廣東總商會副會長兼秘書長霍江濤說，對於正在舉行的「網上廣交會」，總商會也通過自身資源優勢聯結了非洲20多家本土商協會與中小企業，積極推動「雲採購」「雲看貨」，讓更多的中非企業實現「雲」對接，推動中非貿易合作。

「今年上半年，雖然經歷了疫情的危機，但我們與非洲的業務往來依然保持平穩，我們互相扶持、共同合作，必定能夠戰勝危機，把中非貿易繼續長久發展下去。」楊潔賢說。

非洲 廣東 疫情

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