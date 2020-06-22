廣東貿促會擬赴泰國 設轉口貿易工業園區

近日，中國國際貿易促進委員會廣東省委員會對廣東省政協委員崔爽的提案答覆中透露，廣東省貿促會正探索在泰國東部經濟走廊建設「廣東轉口貿易工業園區」（暫定名）。

中新社報導，廣東省政協委員崔爽此前提交了「關於推動廣東海外工業園區及海外廣東名優產品展銷中心建設的提案」。廣東省貿促會經綜合廣東省工業和信息化廳、省財政廳、省商務廳等單位的意見，日前作出了答覆。

廣東省貿促會在提案答覆表示，經過前期研究，泰國政府重點打造的東部經濟走廊條件良好，在基礎設施建設、智慧城市、金融服務、先進農業技術、航空物流、醫療旅遊等各個領域商機眾多、潛力巨大，且對外來投資有著諸多優惠政策。該會計畫推動廣東省內有實力的民營企業或企業聯合體赴泰國東部經濟走廊投資建設「廣東轉口貿易工業園區」並實施運營。該會將做好園區籌建的政策引導和統籌、協調、服務工作。

提案答覆稱，目前該項目正在分析研究階段，初步計畫用5年時間，將園區打造成基礎設施較為完善、生產生活配套設施與服務較為完整、園區管理模式先進、輻射和帶動能力強、國際影響力大的海外轉口貿易工業園區。同時，吸引更多的企業到泰國投資建廠，促進經濟共同發展。

廣東省貿促會稱，將進一步依託該會推動設立的海外粵商會等資源，推動海外廣東名優產品展銷中心建設。目前正推進在阿聯、紐西蘭、澳大利亞、巴西等地建設運營廣東商品營銷中心，努力在今年內推動一批項目落地，安排企業集群式「走出去」。

廣東省商務廳表示，目前廣東納入大陸商務部統計的5個境外經貿合作區，2019年新增投資1.83億美元，創造產值3.56億美元，帶動大陸國內貨物出口額1.07億美元，上繳東道國稅費288萬美元，創造就業崗位超過11000個，在推動廣東產業轉型升級、開展國際產能與裝備製造合作的同時，與東道國實現互利共贏。