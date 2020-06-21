陸5G建設兩大陣營對決 拚降低成本、共建共享

今年是5G商用起步，大陸5G網路建設從四強並立轉為兩隊人馬爭霸，中聯通攜手中國電信，中移動結盟中國廣電，以解決成本高、能耗大問題，共建共享5G網路是未來趨勢。

觀察者網報導，今年無論抗擊新冠疫情中使用的遠程技術還是新基建，5G都占據重要地位。目前大陸5G網路建設迅速，處於全球領先地位，已有過16萬個5G基站，遍布於50多個城市。去年6月，工信部向中國移動、中國聯通、中國電信、中國廣電發放5G商用牌照。

上述四家已拿到5G頻譜資源，但是5G成本高、耗能大一直是電信商最急需解決的問題。中國電信技術創新中心副主任楊義峰指出，5G基站成本是4G的3.5倍；基站功耗4G為1,300瓦，5G為3,500瓦，而5G基站數量將達4G的三、四倍，估算後5G網路的功耗將是4G的九倍。

為此，5G市場從四強比肩轉向兩隊人馬之爭。繼中國電信和中聯通共建共享5G網路後，近期中移動也宣布與中國廣電合作，雙方各50%共同投資建設700M赫茲5G無線網路，共同所有並有權使用網路資產。中國移動將承擔700MHz無線網絡運行維護工作，中國廣電向其支付網絡運行維護費用。

中國聯通與中國電信超前部署，去年9月就簽署5G網路共建共享架構合作協議。聯通和中國電信將劃定區域、分區建設，各自負責在劃定區域內的5G網路建設相關工作，如建設、投資、維護、承擔網路運營成本等，分擔工作量。

從中聯通和中國電信的角度出發，可獲得3.5G頻段附近各100M資源，兩者頻譜相近且有互補性，只需一套設備就能實現5G覆蓋，這是合作基礎。其次，兩企業的站址資源在南、北方不同區域有互補性，合作可避免重複建設基站。

同樣，移動與廣電走近的基礎，也是因為雙方都在4.9G赫茲頻段拿到相近的頻譜資源，如果可以合作可以擴展帶寬，提高頻譜效率、帶寬速度與網路質量。

三大電信商去年財報獲利面臨壓力，在4G當初的投資尚未收回成本，又面臨5G網路建設的大筆支出，且投報率不明情況下，選擇團體戰來分攤成本。