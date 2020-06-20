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中興通訊市值兩天暴漲645億 原來是一場烏龍

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
中興研發設計晶片的能力已屬大陸國內一流。圖/新華社資料照片
中興研發設計晶片的能力已屬大陸國內一流。圖/新華社資料照片

設計晶片被誤認為製造晶片，大陸5G巨頭中興通訊股價近日被炒作，中興通訊今（20）日發布澄清聲明，指公司專注於通信晶片的設計，並不具備晶片生產製造能力。

近日市場傳出中興通訊7奈米晶片已實現規模量產，5奈米晶片明年推出的消息後，公司H股股價6月18日一天暴漲21.98%，A股也大漲6.62%。

中興通訊19日A股繼續上漲逾1%，H股有所回落。二個交易日，中興通訊AH股市值從人民幣1,690.5億元暴增至1,840.66億元，增加150億元（約新台幣645億元）。

中興通訊今發布澄清聲明表示，近期多個自媒體針對中興通訊7奈米晶片規模量產，5奈米晶片開始導入的資訊存在誤讀，部分報導與事實不符，對公司正常經營造成困擾和影響。

中興通訊表示，在晶片設計領域，中興通訊專注於通信晶片的設計，並不具備晶片生產製造能力。在晶片的生產和製造方面，依託全球的合作夥伴進行分工生產。

對晶片的設計開發，中興通訊總裁徐子陽表示，在晶片方面，公司仍將專注於通信專有晶片，當然在通用晶片上，中興也歡迎合作夥伴加入供應鏈。

時代財經分析，中興研發設計晶片的能力雖已經屬於大陸國內一流，但晶片產業的整個環節除了設計，還有製造和封測。製造出晶片，想要量產依然要依靠代工廠。

業界分析認為，中興的7奈米及5奈米晶片的代工，如今也只有台積電和三星能匹配，而台積電的可能性將更大。

在大陸的晶片研發企業中，華為海思排名第一，業界普遍認為中興微電子是僅次於華為海思、紫光展銳的第三大移動通信晶片設計公司。有分析認為，中興與華為的晶片設計發展也頗為相似，不過，華為依靠其手機推動其晶片業務發展，而中興的晶片業務未能得到手機業務助力。

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