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瑞幸咖啡7月5日召開股東大會 討論重組董事會

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
瑞幸咖啡股東特別大會將在2020年7月5日召開。 圖／騰訊財經
瑞幸咖啡股東特別大會將在2020年7月5日召開。 圖／騰訊財經

瑞幸咖啡20日發布，股東特別大會將在2020年7月5日召開，根據通知，本次股東大會將討論的事項包括解除董事長陸正耀的董事任命，解除黎輝、劉二海的董事任命，以及解除獨立董事Sean Shao的任命。

騰訊財經報導，目前瑞幸咖啡的董事會中，除上述可能被免職的董事外還有郭謹一、曹文寶、吳剛以及獨立董事Wai Yuen Chong，而這四位董事都是在自曝造假事件之後加入董事會。

換言之，如果在7月5日的特別股東大會上，陸正耀、黎輝、劉二海和Sean Shao均被免職，瑞幸咖啡在自曝造假事件時的董事會成員將悉數離職。

另外，根據股東特別大會的通知，瑞幸咖啡還提議加入兩位新的獨立董事Ying Zeng與Jie Yang，根據已公布的資訊，這兩名獨立董事候選人均有比較深厚的法律背景，其中Ying Zeng 是國際知名律師事務所Orrick Herrington & Sutcliffe LLP的合夥人。

目前尚不清楚瑞幸咖啡召開股東大會、更換公司董事的理由，但業內人士分析，這可能是瑞幸咖啡的股東對公司就自爆造假事件處理不力，造成公司即將面臨摘牌這一危機的反應。

從新獨立董事人選的背景來看，可能顯示瑞幸咖啡希望在董事會，加入有較深法律背景的專業人士，從而在法律合規方面加強把控。

有分析認為，陸正耀和瑞幸其他幾名董事會成員最近一段時間都飽受社會輿論懷疑，認為與瑞幸財務造假有所牽連，本次股東大會可能想借此機會洗去這些個人色彩，讓公司能斬斷與過去的造假事件的聯繫，使公司能重新開始。

4月2日，瑞幸咖啡自爆財務造假，並指出經內部調查後發現，營運長劉劍等人涉嫌財務造假，虛增近人民幣22億元交易額，3天後，瑞幸董事長陸正耀表示，「個人非常自責，無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，我都會承擔應有的責任。」

根據瑞幸公布的最新股東情況，陸正耀目前在瑞幸持有48.49億股B股股票，其中普通類B股39.12%，擁有36.86%投票權。

5月12日晚間，瑞幸發布公告，表示董事會已終止錢治亞首席執行官和劉劍首席營運官的職位，暫時安排公司董事兼副總裁郭謹一為公司代理CEO，吳剛和曹文寶為公司董事。

董事會變更後，董事會薪酬委員會由Sean Shao、劉二海和郭謹一組成，Sean Shao為薪酬委員會主席；董事會提名與公司治理委員會目前由Wai Yuen Chong、黎輝和郭謹一擔任，Wai Yuen Chong為主席，公司審計委員會的組織架構不變。

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