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台灣醫師可在福州 獨資開設診所

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
台灣眼科醫師（右）正為患者做矯正近視手術。圖/新華社
台灣眼科醫師（右）正為患者做矯正近視手術。圖/新華社

福建省福州市日前公布「台灣地區服務提供者在福州設立個體診所暫行辦法」、（簡稱「暫行辦法」），代表台灣醫師可在榕獨資開設個體診所。

福州市台港澳辦相關負責人指出，「暫行辦法」中明確，台灣醫師在榕可以獨資開設個體診所，申請設立個體診所的台灣地區服務提供者應是能夠獨立承擔民事責任的台灣地區永久性居民，具備台灣或大陸承認的合法行醫資質，並在台灣或大陸的醫療、預防、保健機構中連續從事同一臨床工作滿五年。

福州日報報導，得知這一消息，康得口腔負責人黃煒峻喜出望外，2009年來到福州創立康得口腔至今已是第11個年頭，按照之前的政策，作為一名台灣醫師他不能擔任診所的法人代表，因此許多針對台資企業的優惠政策都無法享受。

黃煒峻指出，「暫行辦法」的公布是個非常好的事情，不僅能為台灣醫師創業提供方便，而且能吸引更多的台灣學生來到大陸學醫，更多青年醫師來到這裡就業創業。

有同樣想法的還有台灣醫師許書軒，他指出這項政策會吸引更多的臺灣醫療人才來福州創業興業甚至安家。

許書軒在福州創立口腔門診部多年，他表示過去台灣醫師在福州執業只能找大陸合夥人當法人登記，這樣會產生許多不便，新政策的公布落實了醫師開設個人診所的同等待遇，讓許多在榕執業的臺灣醫師受到鼓舞。

福州市台港澳辦相關負責人表示，「暫行辦法」的公布，是福州市落實「福建省貫徹『關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施』實施意見」（簡稱「66條實施意見」）的一項舉動。

至於要如何申請，「暫行辦法」規定，台灣地區服務提供者在福州申請設立個體診所，應向所在的縣（市）區衛生健康行政部門（高新區教育和衛生健康局）提出設置申請。

規定提到，提供台灣醫師行醫執照（行醫資格證明）者，應在設置可行性研究報告中增加經過台灣地區公證機關公證的行醫資格和五年及五年以上執業經歷的公證文書。

辦理程序參照大陸醫師申辦個體診所執業登記程序，批准登記的，發給「醫療機構執業許可證」。

以台灣醫師行醫執照（行醫資格證明）申辦個體診所的台灣地區服務提供者，醫師執業註冊參照「台灣地區醫師在大陸短期行醫管理規定」辦理短期行醫手續，有效期最長三年，到期後如診所延續舉辦，應重新辦理短期行醫手續。

醫師 福建

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