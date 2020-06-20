中興快攻5奈米 明年秀新品

中興通訊總裁徐子陽昨（19）日表示，目前公司7奈米晶片已實現規模量產，公司今年進入戰略發展期，5奈米晶片明年推出。

澎湃新聞報導，中興通訊7奈米和5奈米晶片均為5G基地台用的晶片，目前核心通信晶片全部自主研發。

據了解，到目前為止，中興通訊已經成功量產100多種晶片，包括承載、接入、終端、應用領域，發貨逾億顆。

徐子陽昨在股東大會上回應5奈米晶片發展進程的問題。他表示，公司做了晶片前端和後端的設計，但在生產和製造方面，是依靠全球合作夥伴分工生產。在關鍵晶片的核心競爭力方面，公司投入很大的研發資源，在算法領域，公司有30年的積累，能確保頻寬發揮最佳效應。

徐子陽稱，自今年起，中興通訊將正式邁入戰略發展期，目標是實現有品質的增長，目前公司7奈米晶片已實現規模量產，而5奈米晶片將在2021年推出。