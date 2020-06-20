資金湧入 創業板強漲

富時羅素對A股第一階段最後一批納入在昨（19）日收盤後正式生效，權重從17.5%升至25%，北上資金（外資）昨大幅湧入，創業板指數寫下逾四年新高。分析師認為，主動型外資將成A股配置主力。

滬深兩市昨雙雙收紅，創業板指數站上2,300點，創逾四年新高。Wind數據顯示，北向資金昨實際淨買入人民幣182.33億元（約新台幣775億元），為歷史次高；其中滬股通淨買入98.87億元。

盤後，富時羅素的擴大權重計畫生效，這也意味跟隨指數的被動配置資金將於昨收盤前完成建倉。

本次調整後，富時羅素將A股的納入權重從當前的17.5%提升至25%。據測算，本次擴大權重將為A股帶來超過人民幣200億元（約30億美元）的增量資金。

目前MSCI、富時羅素和標普道瓊這三大國際指數機構，都已完成現有的A股納入行動。

據了解，國際指數機構不會很快推進下一步的擴大納入決定，尤其是鑒於一系列既存的問題尚需要時間解決，例如擴大衍生品、改善互聯互通交易時間的不同、允許外資使用綜合交易帳戶機制（Omnibus trading mechanism）等。

第一財經引述新加坡畢盛資管（APS）中國股票基金經理徐濤表示，當前美國聯準會實行無限量化寬鬆（QE），美元中長期存在較大貶值壓力，因而海外資金必然要多元化配置，長期資金將持續增持A股。

此外，大陸疫情得到有效控制，儘管經濟復甦不是非常強勁，但也是全球最耀眼的，近期也有來自歐洲、加拿大等地的資金希望透過QFII增持A股。

野村東方國際提及，標普500上周下跌4.8%創近12周最大跌幅，但A股表現相對更為堅挺，融資資金的堅定流入可能是背後重要原因之一。

上周北上資金流入額從前一周的240.5億元大幅下降到49.2億元，雖仍為正流入，但明顯受到海外市場波動的影響。而融資資金的增速仍維持百億元水準，融資盤受海外市場影響相對有限，可見個人投資者對A股的情緒愈加樂觀。