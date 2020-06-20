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中芯獲准IPO 躍半導體A+H第一股

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
市場預估，中芯A股市值將突破人民幣2,000億元。 （中芯國際官網）
市場預估，中芯A股市值將突破人民幣2,000億元。 （中芯國際官網）

華為最強代工「備胎」中芯國際昨（19）日獲上海證交所科創板股票上市委員會審議通過IPO，大陸首家「A（科創）+H股」的半導體公司誕生，擬募集人民幣200億元資金。市場預估，中芯A股市值將突破人民幣2,000億元。

澎湃新聞援引中芯國際表示，此次人民幣股份發行募集資金主要用途包括約40%用於投資12吋晶片SN1專案，約20%作為公司先進及成熟技術研發項目儲備資金，約40%用作為補充流動資金。

中芯強調，上市後資本充足，將加快先進製程項目進展，有利於半導體製造「國產化」，中芯誇出豪語，「將與第一梯隊（台積電等）製程的距離拉近到兩代內」。

中芯國際聯席CEO趙海軍此前在一次論壇中指出，「做晶圓代工廠第一名賺錢，第二名基本不賺錢，第三名虧錢，所以一定要爭做前二名。」

19日過會審理當天，中芯國際在港股股價下跌1.29％，以港幣22.9元收盤。

中芯國際創下最快登陸A股市場的紀錄，上交所從6月1日受理到上會僅19天，就完成註冊上市的流程。

第一財經報導，中芯國際創下科創板融資新紀錄人民幣200億元，是先前吸金王中國通號105億元融資額翻倍。更受矚目的是，包括大唐及國家大基金的聯屬公司、中國信科、上海集成電路基金，為中芯登板的戰略投資者。

大陸證監會4月底放寬紅籌企業回A股門檻，對註冊地在境外、主要經營活動在大陸市場的「紅籌企業」，降低上市門檻的市值要求，鼓勵回歸陸股主板、中小板、創業板和科創板等上市。中芯拔頭籌，創下紅籌回A第一股。

市場分析，中芯國際加快回歸A股，更是為了應對美國對大陸半導體發展的各種限制，鼓勵從海外回流或新上市融資，起帶頭示範作用。

為華為海思、高通、博通、格科微、兆易創新、紫光展銳等代工的中芯國際，之前是「美國+香港」的上市模式；不過，去年5月從美國紐交所退市，如今登陸科創版，變成「A（科創）+H股」的模式。

中芯國際號稱是華為最強代工「備胎」，在美國發布科技制裁華為的禁令後，一旦台積電不能再為華為生產晶片，中芯國際將是華為的救命稻草。但因中芯國際採用美國公司LAM和AMAT的半導體設備，受美國出口政策的管制。中芯國際已經聲明：在獲得美國商務部行政許可之前，可能無法為若干用戶的產品進行生產製造。

報導指出，中芯國際是大陸國產晶片的重要一環，也將帶動國產半導體設備和材料行業。拓墣產業研究院統計，2020年第1季全球十大晶圓代工廠營收排名中，中芯國際排名第五，占總市場份額4.5%。

半導體 人民幣 上海

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