新三板精選層定價在即 7月1日開始打新

首批獲得證監會核准發行的兩家公司穎泰生物和艾融軟體，已進入發行承銷的環節，根據兩家公司的安排，7月1日將迎接新三板市場歷史上首次網上「打新」。

打新，指的是用資金參與新股申購，如果中簽的話，就買到即將上市的股票；網下的只有機構能申購，網上的申購投資人就可以申購。

財新網報導，歷時不到50天就拿到證監會公開發行批文的兩家申報新三板精選層公司，將在6月23日至24日進行詢價，並於7月1日啟動申購。

新三板精選層發行制度提供了直接定價、競價和詢價三種定價方式，發行人和主承銷商，可根據自身情況、股票交易活躍度、融資需求、市場環境等，選擇合理定價方式。

穎泰生物和艾融軟體已於18日公布發行意向書、發行安排及詢價公告，根據公告顯示，兩家公司均採取詢價方式進行發行。

穎泰生物在公告中表示，本次發行採用戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售、和網上向開通新三板精選層交易許可權的合格投資者定價發相結合的方式進行。

穎泰生物發行底價為每股人民幣4.75元，由發行人和西南證券將透過網下初步詢價確定發行價格。此次發行股份全部為新股，發行股份數量1億股，占發行後公司總股本的比例為8.16%。

艾融軟體本次發行價格區間為每股人民幣16 元到45元，發行人和主承銷商將透過網下初步詢價確定發行價格，本次發行股份全部為新股，發行股份數量 880萬股，占發行後公司總股本的比例為11.81%。

中國基金報報導，對於已經入場的100萬投資者而言，精選層打新沒有持倉市值要求，較早參與打新的投資者，中簽率幾乎100%；有投資者提前預判，新三板市場，正在醞釀年度最大的造富機會。

停牌前，穎泰生物報每股人民幣7.95元，艾融軟體報每股人民幣34.08元。

分析認為，7月中旬還將有約30家精選層公司正式亮相，後續打新機會將源源不斷到來。