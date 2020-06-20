三人行董座 窮小子變富豪

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
三人行傳媒集團創辦人錢俊冬。（網路照片）
三人行傳媒集團創辦人錢俊冬。（網路照片）

大陸校園行銷起家的「三人行傳媒集團」今年5月股票上市後，不到一個月，股價連拉13根漲停，寫下新冠疫情期間股市新紀錄。公司董事長錢俊冬，幼年貧困，激發生意頭腦，鎖定校園市場，從窮小子變億萬富豪，身價約人民幣90億元。

第一財經報導，三人行傳媒集團5月28日在上海證交所上市，發行價人民幣60.62元，是今年來發行價第二高的非科創板新股。上市不到一個月，已飆13根漲停。

招股書顯示，錢俊冬2019年薪酬為人民幣238萬元，三人行在上市前四年連續分紅，錢俊冬分得上億元。上市後，錢俊冬與妻子合計持有公司約47.65%的股份。依17日公司市值約人民幣190億元推算，身價約人民幣90億元。

錢俊冬出生在一個貧困農民家庭，小學、初中、高中學習刻苦，2000年被長安大學錄取，但錄取通知書送到家裡時，全家湊齊人民幣2,000元，扣掉路費後，仍不夠繳學費。最後他鼓起勇氣去找學校輔導員，爭取緩交學費的機會。

貧困，是一把雙刃劍，帶來苦難，也鍛鍊人的意志。進入大學後，錢俊冬除了學習，其他時間都用來打工。機緣巧合下，有人到宿舍來推銷商品，並且成功售出，他腦筋一動，借錢批發六台隨身聽，拿到學生宿舍轉賣，淨賺人民幣300元。初次體嘗到甜頭後，又改賣游泳衣、英語教材等，他於是成了校園裡有名氣的「生意精」。

三人行傳媒集團成立於2003年，是大陸一站式校園整合行銷與數位化營銷服務提供商。當其他同學還在讀研究所時，錢俊冬已經當小老闆。

初期，公司代理行動校園卡、諾基亞手機等推廣業務。隨著學生消費的日益擴大化和通信市場的高速發展，校園營銷出乎意料的成功，僅半年，淨賺人民幣30萬元。

2014年公司切入網路領域，形成以校園整合營銷、公關活動策劃以及數位營銷等三大領域為核心的業務體系。2015年4月16日在大陸全國中小企業股份轉讓交易系統（新三板）成功掛牌，顯示三人行公司與資本市場對接順利，成為「校園傳媒領域」第一家在新三板掛牌的公司。

目前在北京、上海、廣州、西安、合肥、成都、武漢七地設有辦公室，擁有超過500人的服務團隊。

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