中興通訊倪飛 領軍衝5G

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
中興通訊終端事業部總經理倪飛。（網路照片）
中興通訊終端事業部總經理倪飛。（網路照片）

中興通訊旗下手機業務公司努比亞總裁倪飛獲任命為中興通訊終端事業部總經理，全面負責中興通訊終端業務。中興將倪飛召回總部，寄望的是迎接5G機遇及大陸國內外終端市場格局變化及挑戰。

倪飛是手機行業的老兵，是個善於鑽研但不擅社交的典型理工人，在手機行業內頗有口碑，在獲得任命成為中興終端的新任掌門人後，他將同時身兼努比亞公司的總裁。

公開資料顯示，倪飛2001年畢業於成都電子科技大學後進入中興通訊，2004年開始轉戰手機領域，負責終端產品經營，在歐美高端市場屢獲佳績。其中明星產品X760成為中興通訊突破歐洲市場的敲門磚，並在歐洲獲得單機型超過200萬支的銷售佳績。

2006年，在他的帶領下，針對開放手機市場組建研發團隊。2011年倪飛帶領團隊持續創新，打造X500音樂智慧手機，成為大陸國內廠商在美國市場首款突破200萬支銷量的智慧機型。

2012年，中興通訊推出了獨立子品牌努比亞，倪飛當時獲任命為努比亞智慧手機總經理，2019年5月，他又出任努比亞技術有限公司總裁。目前，中興通訊在努比亞中占股49.90%，為第一大股東。

市場普遍認為，倪飛具有豐富的終端產品經驗、大陸市場經驗及海外市場經驗，他曾經首創大陸國內全網通手機（努比亞Z5），領導設計業界第一款無邊框手機（努比亞Z9），2018年嘗試細分市場領域，推出紅魔電競遊戲手機。

倪飛平時頗為低調，鮮少提及個人，總是將話題重點放在產品和技術層面。他認為，一家科技公司要以科技創新為目標，在垂直賽道上不斷對技術進行探索與超越，做好每一款產品，對用戶的需求，既要有思考，也要有勇氣去創新。

在他的心中，手機行業追求新技術是一部分，但也要保持住初心，以產品為出發點。花太多精力在追逐風口上，什麼火做什麼，似乎是對的，但倪飛心中的風口，不是強行去創造需求，只要洞察到用戶比較強烈的某個需求，就會自然而然形成風口。

對於未來遊戲手機的發展前景，倪飛給出肯定的答案，「我認為遊戲手機未來應該往主機化方向發展，整合硬體，軟體，周邊，內容，IP，並實現多螢幕互動，高刷，散熱，GPU加速是核心技術方向。」

倪飛回歸中興總部後，可望憑藉其在手機領域豐富的操盤經驗，將中興5G的技術優勢以及雙方的資源進行整合，會帶來哪些變化？市場拭目以待。

老兵 社交 品牌

延伸閱讀

川普痛罵波頓騙子 力阻新書出版

回應波頓新書指控 川普痛罵「騙子 ，一派胡言」

陳泰銘：被動元件Q3景氣不明

跟進美國 日本擴大排除採購中國通訊設備

相關新聞

中芯獲准IPO 躍半導體A+H第一股

華為最強代工「備胎」中芯國際昨（19）日獲上海證交所科創板股票上市委員會審議通過IPO，大陸首家「A（科創）+H股」的半...

資金湧入 創業板強漲

富時羅素對A股第一階段最後一批納入在昨（19）日收盤後正式生效，權重從17.5%升至25%，北上資金（外資）昨大幅湧入，...

中興快攻5奈米 明年秀新品

中興通訊總裁徐子陽昨（19）日表示，目前公司7奈米晶片已實現規模量產，公司今年進入戰略發展期，5奈米晶片明年推出。

三人行董座 窮小子變富豪

大陸校園行銷起家的「三人行傳媒集團」今年5月股票上市後，不到一個月，股價連拉13根漲停，寫下新冠疫情期間股市新紀錄。公司...

中興通訊倪飛 領軍衝5G

中興通訊旗下手機業務公司努比亞總裁倪飛獲任命為中興通訊終端事業部總經理，全面負責中興通訊終端業務。中興將倪飛召回總部，寄...

新三板精選層定價在即 7月1日開始打新

首批獲得證監會核准發行的兩家公司穎泰生物和艾融軟體，已進入發行承銷的環節，根據兩家公司的安排，7月1日將迎接新三板市場歷...

中概股回歸 周小川提七大積極因素和三大不樂觀因素

在美國國會通過《外國公司問責法案》後，250家左右的中概股何去何從？中國人民銀行前行長周小川認為，由上海來接替美國資本市...

TCL斥資84億投資JOLED 噴墨印刷OLED展開合作

TCL科技19日發布公告，為加速新型顯示技術領域的產業化進程，建立全球領先的競爭優勢，下屬子公司TCL華星已與JOLED...

國台辦：國民黨若背離九二共識將損及互信與交流

針對中國國民黨改革委員會兩岸論述組日前提出大陸政策建議案，交由改革委員會全體會議討論。中共國台辦發言人朱鳳蓮指出，堅持「...

滬綜指編制方案7月將大修 剔風險警示股納科創板股

問世29年之後，上證綜指編制方法即將大修，上海證券交易所19日宣布，上交所與中證指數有限公司決定，自2020年7月22日...

中芯國際科創板首發通過 19天創下最快登陸A股紀錄

華為最強代工「備胎」中芯國際19日獲上海證交所科創板股票上市委員會審議通過IPO，以「A（科創）+H股」模式回歸陸股，成...

中芯國際科創板首發過會 受理到通過僅19天創最快記錄

上海證券交易所19日發布，中芯國際科創板首發順利過會，通過註冊制審核，即將發行上市。

熱門新聞

國台辦：國民黨若背離九二共識將損及互信與交流

北京疫情再起 暴露農產品批發市場亂象多

澳門預估 旅遊業要到2023年才能恢復

加拿大前外交官康明凱 遭大陸正式提起公訴

印度反中抵制聲浪不斷 陸：正透過管道保持溝通

大陸直播業爆發 帶出巨大商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。