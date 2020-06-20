中興通訊倪飛 領軍衝5G

中興通訊旗下手機業務公司努比亞總裁倪飛獲任命為中興通訊終端事業部總經理，全面負責中興通訊終端業務。中興將倪飛召回總部，寄望的是迎接5G機遇及大陸國內外終端市場格局變化及挑戰。

倪飛是手機行業的老兵，是個善於鑽研但不擅社交的典型理工人，在手機行業內頗有口碑，在獲得任命成為中興終端的新任掌門人後，他將同時身兼努比亞公司的總裁。

公開資料顯示，倪飛2001年畢業於成都電子科技大學後進入中興通訊，2004年開始轉戰手機領域，負責終端產品經營，在歐美高端市場屢獲佳績。其中明星產品X760成為中興通訊突破歐洲市場的敲門磚，並在歐洲獲得單機型超過200萬支的銷售佳績。

2006年，在他的帶領下，針對開放手機市場組建研發團隊。2011年倪飛帶領團隊持續創新，打造X500音樂智慧手機，成為大陸國內廠商在美國市場首款突破200萬支銷量的智慧機型。

2012年，中興通訊推出了獨立子品牌努比亞，倪飛當時獲任命為努比亞智慧手機總經理，2019年5月，他又出任努比亞技術有限公司總裁。目前，中興通訊在努比亞中占股49.90%，為第一大股東。

市場普遍認為，倪飛具有豐富的終端產品經驗、大陸市場經驗及海外市場經驗，他曾經首創大陸國內全網通手機（努比亞Z5），領導設計業界第一款無邊框手機（努比亞Z9），2018年嘗試細分市場領域，推出紅魔電競遊戲手機。

倪飛平時頗為低調，鮮少提及個人，總是將話題重點放在產品和技術層面。他認為，一家科技公司要以科技創新為目標，在垂直賽道上不斷對技術進行探索與超越，做好每一款產品，對用戶的需求，既要有思考，也要有勇氣去創新。

在他的心中，手機行業追求新技術是一部分，但也要保持住初心，以產品為出發點。花太多精力在追逐風口上，什麼火做什麼，似乎是對的，但倪飛心中的風口，不是強行去創造需求，只要洞察到用戶比較強烈的某個需求，就會自然而然形成風口。

對於未來遊戲手機的發展前景，倪飛給出肯定的答案，「我認為遊戲手機未來應該往主機化方向發展，整合硬體，軟體，周邊，內容，IP，並實現多螢幕互動，高刷，散熱，GPU加速是核心技術方向。」

倪飛回歸中興總部後，可望憑藉其在手機領域豐富的操盤經驗，將中興5G的技術優勢以及雙方的資源進行整合，會帶來哪些變化？市場拭目以待。