中概股回歸 周小川提七大積極因素和三大不樂觀因素
在美國國會通過《外國公司問責法案》後，250家左右的中概股何去何從？中國人民銀行前行長周小川認為，由上海來接替美國資本市場的角色、接納中概股回歸，有七大積極因素和三大不樂觀的因素。
21世紀經濟報導，周小川18日在陸家嘴論壇上透過視訊表示，目前中美之間存在隔閡，這些中概股企業怎麼辦？可能少數公司過去就做了準備，準備先私有化再找別的地方上市，但多數公司恐怕並沒有打算這麼做。
他說，如果按照這個法案要求進行摘牌的話，國際投資人，特別是美國投資人和一些機構投資人的利益會受到損害。對美國方面，特別是美國證券交易委員會來說，如何體現他們保護美國以及其他國際投資人的利益，將是一個考驗。
對於上海是否可能接替美國資本市場的角色問題，周小川認為，從樂觀的角度來看：第一，大陸是個高儲蓄的國家，儲蓄率非常高。從資金面上來講，並不是中概股公司非要依靠國際市場融資，大陸國內空間還是很大的。
第二，這次的事和瑞幸咖啡很有關係，但總體來講，大陸GDP增長高於全球平均的增長，從供給側角度來說，大陸還是會有不少好的公司，上市公司的資源還是存在的。
第三，資本市場有一個培育發展的過程。第四，在透明度問題上，大陸方面在公司治理、外部審計品質等方面也有願望和動力。第五，這些年來，人民幣可自由使用程度在不斷提高。
第六，大陸陸續開通滬港通、深港通，後來又有滬倫通，開放性大幅度增強，這方面還可以進一步提高。第七，官方最近推出一系列金融行業對外開放的政策，包括很多和資本市場有關係的市場准入、業務範圍等方面的改進。
至於不太樂觀的因素，周小川指出，第一，瑞幸事件以及前一階段出現的若干中概股公司被查出來做空，都暴露出在會計、審計和透明度上和國際化的要求還有差距。
第二，在公司治理方面，大陸很多公司治理外面的人看不太懂。
第三，作為一個大國，大陸對外開放多數是先搞一些試點然後逐步開放，願望上是要把大陸建成開放性的社會主義市場經濟。但這方面的措施還不夠，還需要下更大的決心。
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