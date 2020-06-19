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TCL斥資84億投資JOLED 噴墨印刷OLED展開合作

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
TCL與JOLED團隊視訊「雲簽約」。圖／TCL提供
TCL與JOLED團隊視訊「雲簽約」。圖／TCL提供

TCL科技19日發布公告，為加速新型顯示技術領域的產業化進程，建立全球領先的競爭優勢，下屬子公司TCL華星已與JOLED簽訂投資協議，以300億日元（約新台幣84.2億元）對JOLED進行投資，成為重要戰略股東，同時雙方將在IJP-OLED（噴墨印刷OLED）領域展開技術合作。

由於新冠疫情對兩國差旅的影響，本次簽約採用線上「雲簽約」形式進行，雙方團隊在中日兩國四地透過視訊，共同見證雙方開啟印刷顯示技術發展的新階段。

包括TCL董事長李東生，TCL CTO、TCL華星首席科學家閆曉林及TCL管理團隊，INCJ會長志賀俊之，JOLED社長石橋義及管理團隊等出席簽約儀式。

TCL董事長李東生在簽約儀式上表示，TCL高度重視下一代新型顯示領域的技術發展和產業趨勢，持續投入、積極推進柔性印刷顯示OLED/QLED、Micro-LED等新型顯示技術路線。

李東生認為，噴墨印刷OLED顯示技術是下一代顯示技術的重要方向，TCL華星與JOLED長期進行技術合作，本次雙方達成更深度的合作協議，將大大加快雙方的合作進程，加速噴墨印刷OLED顯示技術和產品更快實現產業化。

JOLED社長石橋義表示，JOLED全體員工將上下一心，發揮JOLED在噴墨印刷OLED顯示領域的技術和經驗，與TCL華星克服困難、共同開發，推進合作項目落地。

由日本 Panasonic與索尼OLED 部門組成的JOLED，主要從事OLED顯示螢幕的研發、生產與銷售，掌握全球領先的 OLED材料印刷成膜技術、氧化物半導體技術以及柔性/可繞曲式等面板相關技術。

2017年12月，JOLED完成首款印刷式OLED面板（21.6吋4K）產品出貨，成為全球首家供應噴墨印刷OLED面板的廠商；投建的全球第一條噴墨印刷OLED面板量產線——能美產線已於2019年11月開始營運及試生產，印刷OLED關鍵工藝和產品實績處於業內領先水準。

公告指出，TCL華星與JOLED將在噴墨印刷OLED領域展開為期3年的聯合研發，發揮各自在氧化物半導體，印刷OLED器件，列印工藝，墨水材料，IR-Drop，柔性及補償等方面的技術優勢，透過共同研發特定規格的剛性及柔性大尺寸顯示產品，進一步強化雙方在印刷式OLED柔性技術領域的技術累積及量產能力。

雙方將在智慧財產權方面建立深度專利合作聯盟，共同為新技術及新產品的研發與應用建立長期穩定的環境保障。

此外，TCL華星與JOLED及相關產業夥伴，在大尺寸噴墨印刷OLED設備的設計開發與製造環節進行合作，實現噴墨印刷OLED的工業化大規模生產。

TCL董事長李東生（右三）與TCL CTO、TCL華星首席科學家閆曉林（左二）及TCL管理團隊。圖／TCL提供
TCL董事長李東生（右三）與TCL CTO、TCL華星首席科學家閆曉林（左二）及TCL管理團隊。圖／TCL提供

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