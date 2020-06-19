國台辦：國民黨若背離九二共識將損及互信與交流

針對中國國民黨改革委員會兩岸論述組日前提出大陸政策建議案，交由改革委員會全體會議討論。中共國台辦發言人朱鳳蓮指出，堅持「九二共識」、反對「台獨」是中國共產黨和中國國民黨互信與交往合作的共同政治基礎。

朱鳳蓮十九日透過新聞稿表示，注意到中國國民黨討論該黨大陸政策。需要强調的是，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

朱鳳蓮表示，體現一個中國原則的「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎。堅持「九二共識」、反對「台獨」是中國共產黨和中國國民黨互信與交往合作的共同政治基礎。多年來，兩黨在此基礎上推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉，取得積極成效。

她說，「當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，希望中國國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧，相向而行，與我們一道繼續為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉而努力」。

朱鳳蓮強調，如果丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅會損害互信基礎，而且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。