快訊

國民黨行管會前副主委李福軒 宣布投入高市長補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中芯國際科創板首發通過 19天創下最快登陸A股紀錄

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
圖取自中芯國際官網
圖取自中芯國際官網

華為最強代工「備胎」中芯國際19日獲上海證交所科創板股票上市委員會審議通過IPO，以「A（科創）+H股」模式回歸陸股，成為首家在境外上市的紅籌回A企業。市場預估，中芯A股市值將突破人民幣2,000億元。

從19日上午9時審議到下午5時過會，中芯國際在確認登板後第一時間表是回歸A股科創版上市，是通過股本融資進入中國資本市場，在維持國際發展戰略的同時，並改善資本結搆。此外，回到A股上市符合股東的整體利益，有利於加強可持續發展。

中芯強調，上市後資本充足，將加快先進製程項目進展，有利於半導體製造「國產化」，中芯並誇出豪語「將與第一梯隊（台積電等）製程的距離拉近到兩代內」。

19日過會審理當天，中芯國際港股收盤價為港幣22.9元，下跌1.29%。

中芯國際創下最快登陸A股市場的紀錄，上交所從6月1日受理到上會僅19天，就完成註冊上市的流程。

中芯國際也創下科創板融資新紀錄，招股書披露人民幣200億元的融資規模，是先前吸金王中國通號人民幣105億元融資額翻倍。更受矚目的是，包括大唐及國家大基金的聯屬公司、中國信科、上海集成電路基金，為中芯登板的戰略投資者。

大陸證監會4月底下調紅籌回A門檻，對註冊地在境外、主要經營活動在大陸市場的「紅籌企業」，降低上市門檻的市值要求，鼓勵回歸陸股主板、中小板、創業板和科創板等上市。中芯因此拔頭籌，創下紅籌回A第一股。

人民幣 上海 陸股

延伸閱讀

中芯國際科創板首發過會 受理到通過僅19天創最快記錄

科創板建設 三箭齊發

科創板本季受理逾百家

中芯引入兩戰略投資者：中國信科、上海集成電路基金

相關新聞

中芯國際科創板首發過會 受理到通過僅19天創最快記錄

上海證券交易所19日發布，中芯國際科創板首發順利過會，通過註冊制審核，即將發行上市。

印度反中抵制聲浪不斷 陸：正透過管道保持溝通

中印爆發邊境衝突後，印度多地發生針對大陸的示威活動，以及發起抵制大陸物品的運動，外界更預測，印度將以經濟手段反制中國大陸...

投資逾460億元 富士康南昌建智慧科技小鎮

富士康18日與江西南昌小藍經開區簽約，將建設富士康智慧科技小鎮。項目涵蓋半導體智慧光幕研發生產、高性能鋰電池研發生產、高...

遭環時點名可能失去中國市場 匯豐：傳言不實

匯豐銀行今天發表澄清聲明說，近日注意到網路上出現有關匯豐的一些「具有誤導性的傳言」，缺乏事實依據。聲明強調，匯豐植根中國...

滬綜指編制方案7月將大修 剔風險警示股納科創板股

問世29年之後，上證綜指編制方法即將大修，上海證券交易所19日宣布，上交所與中證指數有限公司決定，自2020年7月22日...

中芯國際科創板首發通過 19天創下最快登陸A股紀錄

華為最強代工「備胎」中芯國際19日獲上海證交所科創板股票上市委員會審議通過IPO，以「A（科創）+H股」模式回歸陸股，成...

王緝思：大陸反對脫鉤 別無選擇需與美方合作

北京大學國際戰略研究院院長王緝思近日參與一個視訊會議時表示，中國大陸的戰略是反對脫鉤、不要脫鉤的，因為這不利於大陸。大陸...

北京疫情再起 暴露農產品批發市場亂象多

北京近日突發的新冠病毒疫情，讓中國的「首都保衛戰」破功，也讓人關注到批發市場累積已久的亂象，似乎正是中國快速發展背後問題的縮影。

重慶引進外資 超過千億美元

重慶市商務委員會主任張智奎18日在向媒體解讀重慶市政府近日印發的《重慶市進一步做好利用外資工作若干措施》（以下簡稱《若干...

廣州辦徵才 崗位數是求職者5倍

中國南方人才市場6月18日起率先有序恢復開展現場招聘會，共有105家企業參會，帶來了3219個就業崗位，涵蓋機械製造、食...

新能源汽車 吉林發展好轉

新能源汽車保有量已經初具規模的中國汽車大省吉林，正在通過繼續推出相關政策措施，助力新能源汽車消費普及。

1-5月陸對外投資額 下降1.6%

中國商務部18日公佈的最新數據顯示，1-5月中國對外非金融類直接投資額2962.7億元人民幣（合422億美元），同比下降...

熱門新聞

618電商年中慶 捷報頻傳

北京疫情再起 暴露農產品批發市場亂象多

援港專案公布 陳明通：抗爭求庇護 須合法入境

澳門預估 旅遊業要到2023年才能恢復

大陸直播業爆發 帶出巨大商機

王緝思：大陸反對脫鉤 別無選擇需與美方合作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。