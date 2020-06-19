聽新聞
test
0:00 / 0:00
中芯國際科創板首發通過 19天創下最快登陸A股紀錄
華為最強代工「備胎」中芯國際19日獲上海證交所科創板股票上市委員會審議通過IPO，以「A（科創）+H股」模式回歸陸股，成為首家在境外上市的紅籌回A企業。市場預估，中芯A股市值將突破人民幣2,000億元。
從19日上午9時審議到下午5時過會，中芯國際在確認登板後第一時間表是回歸A股科創版上市，是通過股本融資進入中國資本市場，在維持國際發展戰略的同時，並改善資本結搆。此外，回到A股上市符合股東的整體利益，有利於加強可持續發展。
中芯強調，上市後資本充足，將加快先進製程項目進展，有利於半導體製造「國產化」，中芯並誇出豪語「將與第一梯隊（台積電等）製程的距離拉近到兩代內」。
19日過會審理當天，中芯國際港股收盤價為港幣22.9元，下跌1.29%。
中芯國際創下最快登陸A股市場的紀錄，上交所從6月1日受理到上會僅19天，就完成註冊上市的流程。
中芯國際也創下科創板融資新紀錄，招股書披露人民幣200億元的融資規模，是先前吸金王中國通號人民幣105億元融資額翻倍。更受矚目的是，包括大唐及國家大基金的聯屬公司、中國信科、上海集成電路基金，為中芯登板的戰略投資者。
大陸證監會4月底下調紅籌回A門檻，對註冊地在境外、主要經營活動在大陸市場的「紅籌企業」，降低上市門檻的市值要求，鼓勵回歸陸股主板、中小板、創業板和科創板等上市。中芯因此拔頭籌，創下紅籌回A第一股。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言