中芯國際科創板首發通過 19天創下最快登陸A股紀錄

華為最強代工「備胎」中芯國際19日獲上海證交所科創板股票上市委員會審議通過IPO，以「A（科創）+H股」模式回歸陸股，成為首家在境外上市的紅籌回A企業。市場預估，中芯A股市值將突破人民幣2,000億元。

從19日上午9時審議到下午5時過會，中芯國際在確認登板後第一時間表是回歸A股科創版上市，是通過股本融資進入中國資本市場，在維持國際發展戰略的同時，並改善資本結搆。此外，回到A股上市符合股東的整體利益，有利於加強可持續發展。

中芯強調，上市後資本充足，將加快先進製程項目進展，有利於半導體製造「國產化」，中芯並誇出豪語「將與第一梯隊（台積電等）製程的距離拉近到兩代內」。

19日過會審理當天，中芯國際港股收盤價為港幣22.9元，下跌1.29%。

中芯國際創下最快登陸A股市場的紀錄，上交所從6月1日受理到上會僅19天，就完成註冊上市的流程。

中芯國際也創下科創板融資新紀錄，招股書披露人民幣200億元的融資規模，是先前吸金王中國通號人民幣105億元融資額翻倍。更受矚目的是，包括大唐及國家大基金的聯屬公司、中國信科、上海集成電路基金，為中芯登板的戰略投資者。

大陸證監會4月底下調紅籌回A門檻，對註冊地在境外、主要經營活動在大陸市場的「紅籌企業」，降低上市門檻的市值要求，鼓勵回歸陸股主板、中小板、創業板和科創板等上市。中芯因此拔頭籌，創下紅籌回A第一股。