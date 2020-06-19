中芯國際科創板首發過會 受理到通過僅19天創最快記錄

上海證券交易所19日發布，中芯國際科創板首發順利過會，通過註冊制審核，即將發行上市。

中芯國際從交易所受理到通過共19天，創下了科創板最快上會記錄。

19日過會審理當天，中芯國際開盤每股港幣22.75元，收盤價報港幣22.9元，跌1.29%。

北京商報報導，在科創板上市委審議會議上，對中芯國際主要提出三大問題，首先是要求公司說明14奈米和28奈米等較先進制程產品的市場定位及未來應用前景。

其次，超過3億美金的28奈米制程積體電路晶圓代工在手訂單是否構成虧損訂單，是否預計了相關損失，並說明對報告期內財務報表的影響。

最後，還要求中芯國際說明在科創板上市後，公司在資本公積金運用、股份優先認購安排、獨立董事股權激勵等方面，與大陸現行公司證券法律法規要求的差異。

金融界網站報導，作為大陸晶片行業龍頭企業，中芯國際若成功實現科創板IPO募資，將實現「A+H」兩地上市，成為首家已在境外上市紅籌回A企業；此番計畫募資人民幣200億元，超過中國通號首發募資人民幣105億，將成為新的科創板「吸金王」。

中芯國際早在2004年就登陸紐交所，港股上市亦滿16年，2019年5月份，中芯國際發佈公告稱，將從紐交所退市，繼續保持ADR（美國存托憑證），主動降級到OTC（場外交易市場）。

中芯國際本次回A上市，主要是透過股本融資進入大陸資本市場，在維持國際發展戰略的同時改善資本結構，此外，回到A股上市符合該公司及股東的整體利益，有利於加強其可持續發展。

中芯國際此次回A計畫募集資金，約人民幣80億元用於投資12吋晶片SN1專案，人民幣40億元作為公司先進及成熟工藝研發項目的儲備資金，另外人民幣80億元用於補充流動資金。