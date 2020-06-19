快訊

明天就結訓 陸軍206旅關西營區驚傳役男暴斃床上

中共殲十戰機今又闖我西南空域 遭我驅離

印度反中抵制聲浪不斷 陸：正透過管道保持溝通

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（歐新社）
大陸外交部發言人趙立堅。（歐新社）

中印爆發邊境衝突後，印度多地發生針對大陸的示威活動，以及發起抵制大陸物品的運動，外界更預測，印度將以經濟手段反制中國大陸。對此，大陸外交部發言人趙立堅19日表示，中印此次的邊界衝突，責任完全在印度，雙方正通過外交與軍事管道就緩和局勢保持溝通。

據環球時報報導，大陸外交部在19日舉行的例行記者會上，媒體提問有關中印邊界在西段加勒萬河谷發生嚴重事態後，印度多地爆發針對大陸的示威活動；另有報導指出，印度政府擬對100多種大陸商品展開反傾銷調查，要求印電信運營商停止採購中國大陸設備，建議民眾不要使用與中國大陸有關聯的手機APP。

趙立堅對此指出，加勒萬河谷的嚴重事態，是非曲直是清楚的，責任完全在印方，雙方正通過外交和軍事管道就緩和局勢保持溝通。陸方重視中印關係，希望印度與大陸相向而行，共同維護雙邊關係長遠發展大局。

印度 外交部

延伸閱讀

邊境沖突下一步？ 印度反制中國的6大招

害怕成反中箭靶…Oppo取消印度新機直播

印度進安理會 印媒強調應走不選邊路線

中國釋放十名印度士兵 兩國衝突仍難解

相關新聞

印度反中抵制聲浪不斷 陸：正透過管道保持溝通

中印爆發邊境衝突後，印度多地發生針對大陸的示威活動，以及發起抵制大陸物品的運動，外界更預測，印度將以經濟手段反制中國大陸...

投資逾460億元 富士康南昌建智慧科技小鎮

富士康18日與江西南昌小藍經開區簽約，將建設富士康智慧科技小鎮。項目涵蓋半導體智慧光幕研發生產、高性能鋰電池研發生產、高...

王緝思：大陸反對脫鉤 別無選擇需與美方合作

北京大學國際戰略研究院院長王緝思近日參與一個視訊會議時表示，中國大陸的戰略是反對脫鉤、不要脫鉤的，因為這不利於大陸。大陸...

北京疫情再起 暴露農產品批發市場亂象多

北京近日突發的新冠病毒疫情，讓中國的「首都保衛戰」破功，也讓人關注到批發市場累積已久的亂象，似乎正是中國快速發展背後問題的縮影。

重慶引進外資 超過千億美元

重慶市商務委員會主任張智奎18日在向媒體解讀重慶市政府近日印發的《重慶市進一步做好利用外資工作若干措施》（以下簡稱《若干...

廣州辦徵才 崗位數是求職者5倍

中國南方人才市場6月18日起率先有序恢復開展現場招聘會，共有105家企業參會，帶來了3219個就業崗位，涵蓋機械製造、食...

新能源汽車 吉林發展好轉

新能源汽車保有量已經初具規模的中國汽車大省吉林，正在通過繼續推出相關政策措施，助力新能源汽車消費普及。

1-5月陸對外投資額 下降1.6%

中國商務部18日公佈的最新數據顯示，1-5月中國對外非金融類直接投資額2962.7億元人民幣（合422億美元），同比下降...

央地融合 共建大飛機產業鏈

6月18日，中國商飛．長三角G60科創走廊產業鏈合作大會在上海松江召開，圍繞服務長三角一體化發展國家戰略，以長三角G60...

大陸直播業爆發 帶出巨大商機

隨著「6.18」的到來，抖音、快手等直播平台的網絡直播「大軍」摩拳擦掌，讓人們再一次直觀感受到直播行業的「帶貨能力」。

京東在港上市 首日漲3%

中概股、大陸電商巨頭京東昨（18）日在香港上市，首日收盤價港幣234元，較發行價港幣226元漲3.54%。總市值約港幣7...

618電商年中慶 捷報頻傳

「618」電商年中慶，為疫情後的首個大型購物節，意義最為特殊，若順利消耗庫存，上半年疫情的影響有可能降到最低。昨（18）...

熱門新聞

狗未綁繩一開門衝出去 下一秒慘遭城管亂棍打死

澳智庫：中國正透過DNA採集 強化社會監控體系

618電商年中慶 捷報頻傳

北京疫情再起 暴露農產品批發市場亂象多

援港專案公布 陳明通：抗爭求庇護 須合法入境

專家：港國安法可能在人大常委會3天會期內通過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。