印度反中抵制聲浪不斷 陸：正透過管道保持溝通

中印爆發邊境衝突後，印度多地發生針對大陸的示威活動，以及發起抵制大陸物品的運動，外界更預測，印度將以經濟手段反制中國大陸。對此，大陸外交部發言人趙立堅19日表示，中印此次的邊界衝突，責任完全在印度，雙方正通過外交與軍事管道就緩和局勢保持溝通。

據環球時報報導，大陸外交部在19日舉行的例行記者會上，媒體提問有關中印邊界在西段加勒萬河谷發生嚴重事態後，印度多地爆發針對大陸的示威活動；另有報導指出，印度政府擬對100多種大陸商品展開反傾銷調查，要求印電信運營商停止採購中國大陸設備，建議民眾不要使用與中國大陸有關聯的手機APP。

趙立堅對此指出，加勒萬河谷的嚴重事態，是非曲直是清楚的，責任完全在印方，雙方正通過外交和軍事管道就緩和局勢保持溝通。陸方重視中印關係，希望印度與大陸相向而行，共同維護雙邊關係長遠發展大局。