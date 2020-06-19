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投資逾460億元 富士康南昌建智慧科技小鎮
富士康18日與江西南昌小藍經開區簽約，將建設富士康智慧科技小鎮。項目涵蓋半導體智慧光幕研發生產、高性能鋰電池研發生產、高功率半導體研發生產及人才公寓、科研辦公配套等，總投資達人民幣110億元（約合新台幣466.4億元）。
預計專案全部建成達產運營後，可實現年產值超過人民幣200億元（約合新台幣848億元）。
據南昌日報報導，江西省委常委、南昌市委書記吳曉軍表示，南昌高度重視與富士康科技集團及相關企業的合作，將全力推進富士康智慧科技小鎮專案具體事宜落地落實。
吳曉軍指出，希望各方進一步加強交流、攜手共進，推動更多重大專案落戶南昌，推動南昌高品質跨越式發展。
吳曉軍並與富士康科技集團中央投資長王森、合肥威迪玻璃有限公司董事長裴世軸、興富能源科技股份有限公司董事長曹昌恭等，就小鎮精品建設、產業創新發展、產城深度融合等展開全方位交流。
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