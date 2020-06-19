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新能源汽車 吉林發展好轉

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新能源汽車保有量已經初具規模的中國汽車大省吉林，正在通過繼續推出相關政策措施，助力新能源汽車消費普及。

吉林省政府新聞辦18日召開的關於新一輪促消費擴內需的若干政策舉措解讀新聞發布會。

會上吉林省發展改革委副主任趙海峰表示，吉林省落實國家新能源汽車購置補貼、全面取消二手車限遷以及對二手車經銷企業銷售舊車減按銷售額0.5%徵收增值稅，一系列舉措的推出，著力擴大汽車消費。　　

吉林省工信廳副廳長王大寧表示，為推動公眾綠色低碳出行、擴大終端消費、帶動產業發展，吉林省財政廳、工信廳擬聯合發文，對該省新能源公交車購置補貼期限延長至2022年底，繼續按國補25%的比率享受省級購置補貼。　　

數據顯示，自2016年至今，吉林省針對省內購買並落籍的新能源汽車，連續開展了5次新能源汽車推廣應用購置補貼清算工作，累計補貼金額145億元人民幣

王大寧表示，通過實施地方補貼政策，吉林省新能源汽車保有量初具規模。2019年，吉林省新增新能源汽車2733輛，同比增長41.2%，新能源汽車保有量達到9362輛。

他說，受地理位置和氣候條件等自然因素影響，新能源汽車在東北地區推廣曾有許多限制和困難，隨著近些年相關技術的發展，新能源汽車行業在吉林省的發展在不斷好轉。

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