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央地融合 共建大飛機產業鏈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

6月18日，中國商飛．長三角G60科創走廊產業鏈合作大會在上海松江召開，圍繞服務長三角一體化發展國家戰略，以長三角G60科創走廊為載體，共建大飛機產業鏈，打造央地融合與先進製造業產業鏈協作的典範。

中新社報導，會議發布了中國商用飛機有限責任公司（以下簡稱中國商飛）面向長三角G60科創走廊產業合作指引、中國商飛供應商開發需求等技術標準。啟動了長三角G60科創走廊大飛機供應商儲備庫，成立了中國商飛．長三角G60科創走廊增材製造協同創新聯盟。　　

截至目前，長三角G60科創走廊九城市中已有14家企業列入中國商飛合格供應商、3家企業列入中國商飛潛在供應商、近千家企業納入長三角G60科創走廊大飛機供應商儲備庫，其中124家企業作為首批重點培養對象。

5月20日，中國商飛面向長三角G60科創走廊首場原材料供應商的培育技術培訓會通過線上直播形式舉行，九城市7.3萬餘家企業在線參加培訓。　　

中國商飛是中國實施國家大型飛機重大專項的主體，也是統籌幹線飛機和支線飛機發展、實現中國民用飛機產業化的主要載體，承擔ARJ21-700新支線飛機、C919大型客機和CR929寬體客機的研製和產業化使命，是中國民用飛機產業的核心企業和骨幹央企。　　

中國商飛與長三角G60科創走廊的戰略合作是落實長三角一體化發展國家戰略和大飛機國家戰略的重大舉措，雙方將加強在智能製造等高端裝備領域的合作，加速長三角大飛機產業鏈配套能力建設，共同打造大飛機產業集群。

同時，雙方將依託長三角G60科創走廊高校、科研機構和重點企業雲集的優勢，深入推進聯合科技攻關，推進長三角一體化發展。

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