大陸直播業爆發 帶出巨大商機

隨著「6.18」的到來，抖音、快手等直播平台的網絡直播「大軍」摩拳擦掌，讓人們再一次直觀感受到直播行業的「帶貨能力」。

新華社報導，「6.18」最初是京東周年慶促銷日，如今已演變為中國每年年中的一次全民「網購狂歡」，與「雙十一」遙相呼應。而各大直播平台的迅猛發展讓人們意識到直播行業蘊藏的巨大商機。

全國企業信用查詢系統企查查近日對直播行業數據進行了分析。數據顯示，2019年中國直播相關企業年註冊量達5684家，與十年前相比增長1758%。

遊戲直播、泛娛樂直播、秀場直播…，近年來，直播行業正逐漸向不同平台、不同方向發展，且各類直播平台發展速度各不相同。分析數據顯示，戰略發展、上市和併購是近年來直播行業的關鍵詞，主流直播公司在內容生態建設上已經擺脫了單一的秀場直播模式，正逐步構建起一個巨大的生態王國。

遊戲直播在直播行業中步伐稍快，鬥魚、虎牙已經成功上市；泛娛樂直播則成為當下最流行的方式，流量變現的需求逐漸向電商直播領域延伸，淘寶、抖音等平台開放的直播模塊為各路商家帶來福音…。

突如其來的新冠肺炎疫情，讓足不出戶的民眾依靠直播收獲了新鮮視野，疫情後民眾被抑制的消費潛能釋放，各大重量級「主播」實力圈粉。企查查數據顯示，2020年3月以後直播相關企業月註冊量屢創新高，5月份直播相關企業註冊量達2877家，較2019年同期上升684%。

直播行業的發展也使得一些地方政府的發展思路產生變化。

四川省商務廳在今年印發《品質川貨直播電商網絡流量新高地行動計畫（2020-2022年）》，其中提出，到2022年底，將四川打造為全國知名區域直播電商網絡流量中心，實現年直播銷售額100億元。

在官方政策、資金注入、流量扶持等因素助力下，直播行業模式正從單一型向複合型快速迭代升級。

但與此同時，直播銷售的物品維權難等問題也給行業監管帶來了新挑戰。