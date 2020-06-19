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大陸直播業爆發 帶出巨大商機

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
6月18日凌晨，在電商線上直播帶貨的同時，眾多物流工人連夜在蘇寧易購北京物流基地對網上下單的商品進行分揀、裝車。（中新社）
6月18日凌晨，在電商線上直播帶貨的同時，眾多物流工人連夜在蘇寧易購北京物流基地對網上下單的商品進行分揀、裝車。（中新社）

隨著「6.18」的到來，抖音、快手等直播平台的網絡直播「大軍」摩拳擦掌，讓人們再一次直觀感受到直播行業的「帶貨能力」。

新華社報導，「6.18」最初是京東周年慶促銷日，如今已演變為中國每年年中的一次全民「網購狂歡」，與「雙十一」遙相呼應。而各大直播平台的迅猛發展讓人們意識到直播行業蘊藏的巨大商機。

全國企業信用查詢系統企查查近日對直播行業數據進行了分析。數據顯示，2019年中國直播相關企業年註冊量達5684家，與十年前相比增長1758%。

遊戲直播、泛娛樂直播、秀場直播…，近年來，直播行業正逐漸向不同平台、不同方向發展，且各類直播平台發展速度各不相同。分析數據顯示，戰略發展、上市和併購是近年來直播行業的關鍵詞，主流直播公司在內容生態建設上已經擺脫了單一的秀場直播模式，正逐步構建起一個巨大的生態王國。

遊戲直播在直播行業中步伐稍快，鬥魚、虎牙已經成功上市；泛娛樂直播則成為當下最流行的方式，流量變現的需求逐漸向電商直播領域延伸，淘寶、抖音等平台開放的直播模塊為各路商家帶來福音…。

突如其來的新冠肺炎疫情，讓足不出戶的民眾依靠直播收獲了新鮮視野，疫情後民眾被抑制的消費潛能釋放，各大重量級「主播」實力圈粉。企查查數據顯示，2020年3月以後直播相關企業月註冊量屢創新高，5月份直播相關企業註冊量達2877家，較2019年同期上升684%。

直播行業的發展也使得一些地方政府的發展思路產生變化。

四川省商務廳在今年印發《品質川貨直播電商網絡流量新高地行動計畫（2020-2022年）》，其中提出，到2022年底，將四川打造為全國知名區域直播電商網絡流量中心，實現年直播銷售額100億元。

在官方政策、資金注入、流量扶持等因素助力下，直播行業模式正從單一型向複合型快速迭代升級。

但與此同時，直播銷售的物品維權難等問題也給行業監管帶來了新挑戰。

直播 電商 疫情

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