1-5月陸對外投資額 下降1.6%

中國商務部18日公佈的最新數據顯示，1-5月中國對外非金融類直接投資額2962.7億元人民幣（合422億美元），同比下降1.6%，前四個月為增長0.7%。

分區域看，中國企業對「一帶一路」沿線國家和地區非金融類直接投資達65.3億美元，同比增長16%，遠超中國對外投資整體增速，佔投資比重較上年提升2.9個百分點。中企在「一帶一路」沿線國家新簽對外承包工程合同額469.8億美元，佔同期中國對外承包工程新簽合同額的54.8%。

分行業看，1-5月中國對海外農林牧漁業的投資同比大增54.1%，但對製造業的投資下降了22.5%。

1-5月，中國對外承包工程新簽合同額在5000萬美元以上的項目319個，較上年同期增加32個，合計705.7億美元，佔新簽合同總額的82.3%。其中上億美元項目189個，較上年同期增加34個。

不過，中國在傳統市場承包工程的完成營業額有所下降。據官方數據，1-5月中國除在歐洲承包工程完成營業額有30%以上增長外，在亞洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲均不及去年同期。