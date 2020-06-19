聽新聞
test
0:00 / 0:00
1-5月陸對外投資額 下降1.6%
中國商務部18日公佈的最新數據顯示，1-5月中國對外非金融類直接投資額2962.7億元人民幣（合422億美元），同比下降1.6%，前四個月為增長0.7%。
分區域看，中國企業對「一帶一路」沿線國家和地區非金融類直接投資達65.3億美元，同比增長16%，遠超中國對外投資整體增速，佔投資比重較上年提升2.9個百分點。中企在「一帶一路」沿線國家新簽對外承包工程合同額469.8億美元，佔同期中國對外承包工程新簽合同額的54.8%。
分行業看，1-5月中國對海外農林牧漁業的投資同比大增54.1%，但對製造業的投資下降了22.5%。
1-5月，中國對外承包工程新簽合同額在5000萬美元以上的項目319個，較上年同期增加32個，合計705.7億美元，佔新簽合同總額的82.3%。其中上億美元項目189個，較上年同期增加34個。
不過，中國在傳統市場承包工程的完成營業額有所下降。據官方數據，1-5月中國除在歐洲承包工程完成營業額有30%以上增長外，在亞洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲均不及去年同期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言