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廣州辦徵才 崗位數是求職者5倍

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國南方人才市場6月18日起率先有序恢復開展現場招聘會，共有105家企業參會，帶來了3219個就業崗位，涵蓋機械製造、食品、房地產、健康、文化傳播等多個領域。　　

中新社報導，在招聘會現場配備了專業醫療衛生人員、人臉識別測溫設備，進場人員需佩戴口罩，並配合出示穗康碼、登記相關身分信息、測量體溫等檢查方能進場。

廣州金葉健康科技有限公司此次提供崗位50多個。該公司人事行政主管江敏滔稱，往年春節後，該公司就會迅速補齊用工缺口。

今年受疫情影響，招聘工作推遲了幾個月，打亂了公司的正常運營。為了確保訂單如期交付客戶，不得不組織工人加班，一定程度上反而推高了人力資源成本。

該公司的招聘公告顯示，操作技術員崗位月薪3000元（人民幣，下同）至5000元，機修員月薪5000元至6000元。「相比去年，我們提供的崗位薪酬大概有10%的上漲」。

江敏滔稱，該公司以內銷市場為主，當前接到的產品訂單基本正常。　　

廣州市千彩紙品印刷有限公司將招聘雕刻機長、模切工藝師、工藝材料開發工程師等多名技術人員，月薪從8000元至1萬元不等。熟練高技能人才依然比較緊缺，薪酬水平也比較高。該公司人事經理朱女士表示，相比線上招聘，她更傾向於現場招聘，交流比較順暢，對應聘者的技能評估會更客觀。　　

此次招聘會應聘者並不太多，一些企業攤位許久無人問津。據瞭解，按照廣州市人力資源和社會保障局要求，線下招聘活動一律實施入場前預約登記制度，嚴格控制每場次活動參會人員數量。中國南方人才市場方面統計，當天約有650人入場求職。

今年6月至7月，中國南方人才市場將連續開展24場現場招聘會。其有關負責人表示，將繼續舉辦網絡視頻招聘會，通過線下和線上渠道，多方位服務需求企業與人才，促進疫情下的就業工作。

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