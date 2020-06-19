重慶引進外資 超過千億美元

重慶市商務委員會主任張智奎18日在向媒體解讀重慶市政府近日印發的《重慶市進一步做好利用外資工作若干措施》（以下簡稱《若干措施》）時透露，目前重慶累計引進外商投資超過千億美元、落戶世界500強企業293家，該市六千餘家外商投資市場主體貢獻了當地二分之一以上的進出口總值、十分之一以上的就業人口和稅收，已成為國民經濟的重要組成部分。

重慶作為中國中西部地區唯一直轄市，處在一帶一路建設和長江經濟帶聯結點上，是外商投資的熱土。

張智奎介紹，最新出台的《若干措施》由5個部分25條措施所組成，包括進一步擴大對外開放、進一步加大投資促進力度、進一步優化營商環境、保護外商投資合法權益以及強化組織保障等內容。

在優化營商環境方面，重慶推出一系列的創新性政策提昇外商投資便利化水平，包括外資項目規劃用地審批多審合一、多證合一、多測合一、多驗合一；對建築面積3000平方米以下的外資項目不再開展施工圖審查，實行告知承諾制和建設、勘察設計單位人員終身負責制；支持跨國品牌連鎖企業食品經營許可在實行「申請人承諾制」後集中辦理註册登記等。

《若干措施》在外商投資服務體系、促進活動、項目落地等方面進一步加大創新力度。如建設行政服務管家隊伍；建立外商投資服務清單制度；建立重慶市領導與重要外國商協會、境外跨國公司以及在渝重點外商投資企業定期溝通機制等，強化了外商投資促進的制度性安排。

此外，《若干措施》還注重保護外商合法權益，在外商投資監管政策執行規範性、知識產權保護、參與標準制定和政府採購等方面均作出規定，如建立健全一口受理的外商投資企業投訴工作機制，加強誠信政府建設，強化監管政策執行規範性，提高行政規範性文件制定透明度，確保外資享受公平待遇。