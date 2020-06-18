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陸外交部：中印邊境形勢總體穩定可控

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（路透）
大陸外交部發言人趙立堅。（路透）

大陸外交部發言人趙立堅今（18）日在例行記者會上表示，目前中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的。

針對近期中印邊界西段的事件，趙立堅表示，大陸國務委員兼外長王毅在與印度外長蘇傑生通電話時，已經詳細闡明中方的嚴正立場。中方已多次聲明事件發生的起因是印方一線部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩的情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈的肢體衝突，造成人員傷亡。

他稱，事件發生後，中印雙方通過軍事和外交管道進行溝通協調，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守兩國軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫，維護邊境地區的和平與安寧。

趙立堅表示，目前中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的，相信雙方能在兩國領導人重要共識精神的指導下，妥善處理當前事態，共同維護好邊境地區的和平與穩定，推動兩國關係健康穩定發展。

國軍 印度 外交部

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